Peter Sagan vyčíňal v Španielsku: Tvrdý tréning, no potom pivo a steaky

Bez svedomitého tréningu to nikdy nejde. Sagan stavil na iný spôsob prípravy ako ostatní hviezdni pretekári. Príprava v športovom centre De Alto Rendimiento v nadmorskej výške 2320 metrov, okolo hotela kopy snehu a slušný mráz. V skratke predstavenie spanielskej Sierry Nevada.

Na jarných klasikách býva neraz mrazivo, tento variant prípravy je určite na nezaplatenie. „Trojtýždňový tréning v nadmorskej výške môže byť veľmi produktívny, ale aj veľmi nebezpečný. Riziko pretrénovania zvyšuje práve nadmorská výška. Preto má každý cyklista svoj vlastný program a musíme zaradiť aj voľnejšie dni. Celkovo sme tu najazdili možno dvetisíc kilometrov, čo nie je až tak veľa. No ja viac kladiem dôraz na intenzívne tréningy ako na vytrvalostné,“ povedal športový riaditeľ tímu Bora Patxi Vila pre Het Nieuwsblad, ktoré citoval na Slovensku denník SME.

Tréning v horách môže byť nebezpečný, redší vzduch núti telo vytvárať viac červených krviniek. Z tohto efektu dokáže športovec ťažiť aj niekoľko týždňov. Najviac to využívali práve vrchári, nikto neskúšal trénovať v horách pred jarnými klasikami. Až vlani bol jeden z prvých Sagan. „Keď som v tíme oznámil, že pre Peťa by bolo lepšie pripravovať sa v horách, akoby mal jazdiť v Ománe a v Katare, všetci si mysleli, že som zošalel. Peter bol rovnako bláznivý a rozhodol sa to skúsiť," ozrejmuje Vila.

Sagan si väčšinu tréningov užíva. V ruke telefón a krátke video je na svete. Napríklad ako víchor sa preženie okolo tímového auta s trénerom a spieva si pesničku od Boba Marleyho. : “Don’t worry about a thing, cause every little thing gonna be all right.“ Villa prezradil, že tréner musí brať na športovcov ohľad a nesmie im nakladať príliš. Dôležitá je aj dobrá atmosféra v tíme. Ak sú cyklisti spokojní, ľahšie zvládnu náročné úlohy, ktoré ich čakajú. I preto je kvalitný steak či pár pív normálnou udalosťou.

„Keď máme voľný deň, zájdeme si do reštaurácie. Kilo či dve navyše nie sú pre Petra žiadny problém. Nie je vrchár. Potrebuje byť silný a výbušný. A najmä sa musí dobre cítiť. Zákazmi mu nepomáhate vytvárať pohodu. A aj keby som mu povedal, že si napríklad nesmie dať pivo, tak mi odpovie: Fuck off,“ vraví Villa pre Het Nieuwsblad. "Peťo už vie, čo si môže v životospráve dovoliť." Jarná sezóna štartuje už túto sobotu, odkaz Petra Sagana je veľavravný. "Už to tu bola nuda. Čoskoro sa uvidíme na pretekoch. Majte sa.“