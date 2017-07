Róbert Petrovický sa pustil do slovenského hokeja: Silné slová od ikony zabolia!

„Musíme si priznať, že náš hokej má už o päť minút dvanásť. Buď sa zjednotíme a začneme makať, alebo padneme,“ začal svoje rozprávanie Petrovický. Divoká situácia v našom hokeji vyvrcholila po majstrovstvách sveta v Nemecku, kde sa slovenská reprezentácia len tak tak zachránila. Ostré hádky cez médiá v podaní trénera Zdena Cígera a šéfa zväzu Martina Kohúta doslova rozpútali vojnu.

Spomínal sa bojkot hráčov, i to, že tím neťahal za jeden povraz a nebola tam dobrá atmosféra. „Káder, ktorý bol teraz na MS si určite odniesol kopec skúseností. Mladíkom nemožno nič vyčítať. Zdalo sa mi však, že to na striedačke vôbec nežilo. Zažil som pár šampionátov a olympiád a viem, že keď mužstvo nedrží spolu, nedá sa vyhrávať,“ pridal svoj postreh pre český denník skúsený center, ktorý strávil niekoľko sezón v zámorí.

„Poviem to na rovinu. Slovenský hokej nemá systém, ktorým by sa riadil. Stále chceme kopírovať prácu iných krajín. To nie je úplne zlá cesta, treba sa však stále učiť a musíme si nastaviť vlastný systém. Taký, ktorý pomohol Čechom a Slovákom vychovať skvelých hokejistov. Nebude to za rok ani za dva. Taká práca potrvá aspoň desať rokov,“ zamyslel sa starší z bratskej hokejovej dvojice.

Petrovický neobišiel ani dusno, ktoré vzniklo medzi funkcionármi po MS. „Nerozumiem tomu. Hádky vo vedení nikomu nepomohli len uškodili slovenskému hokeju. Miesto toho, aby si po šampionáte povedali veci z očí do očí a rozumne to rozobrali, začali zbytočne všetko prepierať a urážať sa cez médiá. Je ťažké, keď vás sleduje celý národ, nevyjde vám turnaj a začnú sváry. Vytvorilo to však atmosféru s horkou príchuťou. Je to jasný signál na zmenu.“

Vdova po hokejistovi z Demitrovho lietadla smrti: Po piatich rokoch je opäť šťastná

Zdrvujúca správa zasiahla aj slovenskú hokejovú rodinu! Kohút: Obrovská tragédia!

Legendárny hokejista Žigo Pálffy otvorene o bojkote: Takáto odpoveď zaskočí

FOTO Demitrová opäť v čiernom: Do neba odprevadila aj manželovho kamaráta

Veľké nádeje vkladá do prvej zmeny, ktorou je nástup Miroslava Šatana na post generálneho manažéra reprezentácie. „Mirovi verím. Na Slovensku má veľké meno a funkciu si už vyskúšal. Pôsobil na tomto poste v Tímu Európy na Svetovom pohári a dotiahol to až do finále. Nemôže však byť na takúto práci sám. Potrebuje schopných ľudí, ktorých zaujíma záchrana slovenského hokeja, a nie iba mocenský boj,“ pripomenul Róbert Petrovický.

Čítajte viac VIDEO Gáborík má štýl! Na autogramiádu dorazil na hriešne drahom Ferrari

A nemal by chuť pomôcť aj on? Po dlhšom premýšľaní odpovedal: „Rád by som. Túžba by bola. Možno raz budem môcť, ale ja sám s tým nič neurobím. Navyš, by som sa na to musel naplno sústrediť a momentálne sa venujem škole, ktorú dokončujem. Teraz je treba vytvoriť jeden tím schopných ľudí, ktorí sa prestanú hádať a začnú makať,“ uzavrel majster sveta z roku 2002.