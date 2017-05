O pár hodín to všetko vypukne: Budeme sa po šampionáte smiať alebo plakať?

Kým vlani zvieral slovenský hokej bojkot väčšiny hráčov, ktorí žiadali zmenu vo vedení SZĽH (Slovenský zväz ľadového hokeja), v tejto sezóne už nič také nemalo hroziť. Lenže pri skladaní tímu na šampionát sa Cíger boril početnými ospravedlnenkami. Tie mu postupne pribúdali v takom rozsahu, že si v poslednom týždni prípravy musel škrtnúť všetkých Slovákov z NHL.

Čítajte viac Slovenskí hokejisti sa vracajú na miesto činu: V tejto aréne zažili najväčšiu hanbu histórie

Nie mu povedali aj také esá ako Zdeno Chára, Marián Hossa, Marián Gáborík, Jaroslav Halák, Richard Pánik, Tomáš Tatar či Peter Budaj. Niektorí sa po sezóne podrobili operáciám, iní nechceli riskovať prípadné zranenie, keďže im v zámorí skončila zmluva a dvojica Hossa – Chára sa slušne ospravedlnila. „Nemám na výber, keď už som sa pustil do toho pri reprezentácii. Nie som z toho nadšený...“ priznal Cíger a pokračoval: „Iné by to bolo, keby sme boli všetci jednotní a vzájomne si pomáhali. Zložiť tím bolo ťažké, ale všetko zlé je na niečo dobré a verím, že z toho celého vyťažíme maximum.“

Nakoniec sa trénerom podarilo poskladať mužstvo bez výraznejšej hviezdy, no s deviatimi nováčikmi, ktorí na MS ešte nikdy neštartovali. Ísť na záverečný turnaj sezóny v takomto zložení je pre mnohých fanúšikov hokejovou samovraždou. „Tlak zvonku je. No musím sa s tým naučiť pracovať, postupne improvizovať a rozhodovať sa vo vyhrotených situáciách správne aj vďaka tlaku. Verím však, že nás slovenskí fanúšikovia podporia, pozitívne naladia, pretože to budeme potrebovať,“ myslí si Zdeno Cíger.

Šampionát odštartujú naši hráči zajtra proti outsiderovi základnej skupiny Taliansku (16.15 h). Prípadné víťazstvo môže znamenať pokoj v prípadných záchranárskych prácach a položiť základy na vytúžený cieľ, postup do štvrťfinále MS. „Pre nás je dôležité, aby sme do turnaja vstúpili víťazne, čím by sme nabrali istotu a psychiku,“ dúfa Cíger, ktorého doplnil kapitán mužstva Vladimír Dravecký: „Už neexistuje ľahký súper a na Talianov sa dobre pripravíme.“