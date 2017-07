Prestupové rošády v NHL sa už dotkli aj Slováka: Náš reprezentant smeruje do Kanady

Hrivík skúšal preraziť do slávnej profiligy v organizácii New Yorku Rangers, v NHL však odohral iba 21 zápasov, v ktorých si pripísal tri asistencie. Väčšinu svojej zámorskej kariéry strávil na farme Rangers, v AHL nastúpil v dresoch Connecticut Whale a Hartfordu Wolf Pack na 318 zápasov so ziskom 168 bodov (61+107).

V uplynulej sezóne sa zaradil medzi lídrov Wolf Pack a stal sa asistentom kapitána tímu. Rangers mu ako obmedzenému voľnému hráčovi po sezóne nepredložili kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt, a tak sa z neho stal neobmedzený voľný hráč. Mohol tak rokovať s hociktorým klubom, napokon prikývol na ponuku Flames.

"Podpísal som ročný dvocestný kontrakt s Calgary. V hre boli aj ďalšie kluby, ja som sa však rozhodol pre Flames. Je to pre mňa nová výzva. Som rád, že zostávam v zámorí, bola to pre mňa priorita," povedal pre TASR Hrivík, ktorý mal aj ponuky z KHL. Žilinský odchovanec reprezentoval Slovensko aj na MS 2014 v Minsku.