Prezident Nových Zámkov nemôže od hokeja spávať: Kriticky sa oprel do pomerov v Tipsport lige!

Je tesne pred koncom základnej časti, aké máte pocity z premiérového účinkovania Nových Zámkov v najvyššej slovenskej súťaži?

Nechceli sme byť do počtu, ale zároveň si uvedomujeme, že sme vstúpili do niečoho nepoznaného. Tipsport liga je oveľa náročnejšia súťaž, aké sme hrali doteraz. Musíme prísť na koreň veci a dúfajme, že sa nám podarilo poskladať k záveru základnej časti tím, ktorí bude dokazovať fakt, že Nové Zámky na ligu majú.

Podľa vás je záujem verejnosti o Tipsport ligu v Nových Zámkoch a okolí dostatočne veľký?

Nie, v tomto som bol realista aj predtým. V kútiku duše som čakal možno väčšie návštevy, ale musíme byť spokojní, pretože fanúšikov chodí viac ako minulú sezónu. Napríklad teraz sme dvakrát vyhrali, kde zápas so Zvolenom bol najlepší, aký som kedy na novozámockom štadióne videl, či získali bod zo Žiliny. Budeme radi, ak si ľudia nájdu cestu na zápasy.

Stále je chod celého klubu na vašich pleciach, nič závratne sa nezmenilo?

Vo veľkej miery je celé fungovanie klubu na mne a meste, popritom sú zapojení aj malí sponzori. Pomaly sa snažíme, je to celé beh na dlhú trať a rozhodne si nemyslím, že pritiahneme veľkého partnera za jednu sezónu.

Ak sa tak nestane, dokedy budete vládať byť pri hokeji?

Zo žartu som raz povedal, že kým ma to baví, tak hokej v Zámkoch bude. Zatiaľ ma to stále baví, no už bolo za túto sezónu veľa ťažkých chvíľ. Nedarilo sa a fanúšikovia nám to dali cez rôzne fóra pocítiť, no nás to nezlomí a ideme za svojim cieľom. Veríme, že na konci sezóny budú spokojní všetci.

Zatiaľ vo vás prevládajú pozitívne pocity z fungovania Tipsport ligy?

Veľa vecí by som riešil inak, lenže sme aj na funkcionárskom poli noví ľudia a túto sezónu sa musíme proste etablovať. Potom môžeme prísť s určitými poznatkami, zatiaľ prispievame maličkosťami a nedovolíme si extra rozruchy.

Čo konkrétne vás najviac trápi?

Liga je poddimenzovaná, nie sú v nej peniaze.

Aký máte rozpočet na tipsportligovú sezónu?

Plán bol na úrovni 600 – 700 tisíc eur, no realita bude okolo 800 – 850 tisíc eur.

Zrejme reálne aj niekedy ťažko zaspávate?

Ťažko slabé slovo, veľmi ťažko. Musíme veľa pracovať, nedá sa mi na sto percent žiť len s hokejom, mám aj svoju firmu a to je to celé náročnejšie.

Dá sa to skĺbiť?

Skoro pravidelne chodievam spať o tej pol druhej v noci, jediný recept. Kým ma to stále baví, je to dobré.

Viete pomenovať aj príčiny vášho tabuľkového postavenia? Sú za tým príliš časté rošády v kádri?

Toto sa o nás traduje a vôbec to nie je pravda. 5 tímov v súťaži vymenilo viac hráčov než my, od nás len Žilina, Mikuláš, Košice a Nitra vymenili menej hráčov.

Avšak súhlasíte, že pred sezónou ste podpísali viacero zvučných mien, z ktorých ostal v tíme len Milan Kytnár. Nebola to chyba?

Áno, od nich sme očakávali, že budú ťahúňmi. Sklamali sme sa v Semorádovi či Hvilovi a ono v každom tíme musí niečo klapať, aby hráči začali produkovať dobrý hokej. Zrejme na začiatku sme zle poskladali tím, i preto sme pristúpili k viacerým zmenám. Verím, že teraz sme našli tú správnu pohodu.

Do konca základnej časti zostáva 7 duelov, zatiaľ ste na 8.mieste tri body pred Trenčínom. Budete sa práve vy tešiť z postupu do play – off?

To je od začiatku náš cieľ a všetci v klube veríme, že Tipsport liga bude v Zámkoch ešte pár rokov. Chceme byť v najlepšej osmičke, potom play – off je nová súťaž a tam sa môže stať hocičo.