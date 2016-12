Priateľ mŕtveho otca Žiga Pálffyho spomína na kamaráta: Prečo bola smrť pre neho vykúpením?

V poslednom období to už pre Žigmunda Pálffyho staršieho nebol plnohodnotný život. Odkázaný bol na pomoc druhých a dožíval v skalickom špecializovanom stredisku. Zdravotné problémy mu totiž už nedovolili fungovať samotnému. Ešte v roku 2011 skolaboval na kúpalisku a skončil v nemocnici. Už predtým mal však zo srdiečkom problémy.

„Prežil som s ním krásne chvíle. Rád mal svoju záhradku, kde sme často viedli rozhovory celé hodiny. Debatovali sme o všeličom, ale najmä o hokeji. Miloval ho a tešil sa z úspechov svojho syna. Žiaľ v posledných rokoch to už nebol on a šlo to s ním dolu vodou. Viem, že podstúpil operáciu srdca, dávali mu bajpas. No nebolo to už ono. Bol odkázaný na zariadenie a v poslednom období aj na prístroje. Už len ležal. Myslím si, že pre neho bola smrť už vykúpením, pretože to už nebol život,“ prezradil nám jeho dlhoročný kamarát Milan.

Ako reagoval na smrť milovanej osoby samotný Žigo, sa dočítate v sobotňajšom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ.