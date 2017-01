Z Tatarovho spoluhráča sú v Detroite na prášky: Pozrite sa, čo vystrája!

V Česku má však rodák z Ostravy povesť flegmatika, čo sa teraz snažia na portáli Mlive.com vyvrátiť. Prišli s informáciou, že po jednom z tréningov sa Mrázek porúčal z ľadu skôr ako si žiadali jeho spoluhráči. V NHL je totiž bežné, že gólman zostane v bránke, aby si na neho zastrieľali zranení hráči. V Detroite tak mal urobiť len jeho kolega Jared Coreau.

Čítajte viac VIDEO Fantázia pod holým nebom aj s prispením Tatara! Drámu rozhodol supertalent

To je hlavná príčina celého problému. Coreau bol povolaný z farmy Grand Rapids Griffins po tom, čo sa zranil Jimmy Howard. Mrázek začal sezónu ako jednotka, ale neskôr ho z tejto pozície vytlačil Howard, ktorý je však mimo hry. Český gólman tak mal dostatok priestoru prevziať stratený post a ukázať sa.

To sa ale nestalo, preto hlavný kouč Red Wings Jeff Blashill poslal medzi žrde „farmára“. No, a náhradník sa chytil, čo malo nahnevať Mrázka. „Je normálne, že prežívate horšie časy, no v takých chvíľach vám pomôže len pracovná morálka na ľade a prístup aj mimo neho,“ prehovoril generálny manažér Red Wings Ken Holland. „Nič iné, ako to, že zo seba vydáte maximum, vám nepomôže,“ dodal.

Naspäť k Mrázkovi, ktorý mal podľa spomínaného webu na tréningu dokonca znechutene povedať spoluhráčom, že sa do bránky v ten tréning už nevráti. „Toto je prvýkrát, čo Mrázek niečim podobným prechádza. NHL je pre neho výzvou a vieme, že je to kvalitný gólman a ako chytá. Už to predviedol, tak vieme, že na to má, teraz sme trpezliví a čakáme, kedy sa dostane znovu do pohody,“ prezradil s poriadnou dávkou diplomacie Holland.

Všetci ale vedia, že Detroit príliš dlho čakať nemôže, pretože tradičný klub neprežíva príliš vydarený ročník. V tabuľke Východnej konferencie sú tretí od konca a len bod ich delí od posledného Buffala. Dokonca Red Wings hrozí, že sa prvýkrát po 26 rokoch nedostanú do play off!

„Dať šancu Jaredovi, bol správny krok,“ vyhlásil hlavný kouč Red Wings po zápase proti Torontu, ktoré sa hralo pod holým nebom. Narážal tak na ťažkú situáciu v meste motorov. V noci už však stál v bránke červených krídel znovu Petr Mrázek, no nezabránil ďalšej prehre. Tentoraz Detroit nestačil na Anaheim, ktorému podľahol 0:2. Český brankár, ktorý v lete podpísal dvojročný kontrakt v hodnote 8 miliónov dolárov, zneškodnil 22 striel z 24.

Čítajte viac Slovenský hráčsky agent si nedal servítku pred ústa: Zabíjame si vlastných hráčov

A čo na to všetko vraví Mráezk? „Chytám stále rovnako, čiže tak ako som zvyknutý. Nič by som nemenil, a keď nastúpim, cítim sa lepšie ako vlani,“ prezradil český hokejista.