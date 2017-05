Prišiel medzi poslednými, no Cíger ho chváli. Bude to náš žolík na šampionáte?

Hokejový útočník Mário Bližňák síce patrí medzi skúsených hráčov, no v posledných dvoch sezónach v národnom tíme nehral. Teraz to však je inak, pretože po príchode do prípravného kempu sa zaradil k lídrom kabíny a vidieť je ho aj na ľade. Po dvojzápase v Nórsku ho chválil aj kouč Zdeno Cíger.