Priznanie bývalých hviezd NHL: Fetovali sme kokaín a sexovali s fanúšičkami počas zápasov!

Prečo chce hrať každý malý hokejista NHL? Peniaze, slávu, status legendy či významné spoločenské postavenie však dnes môžu zameniť iné motivácie. Pätica švédskych hokejistov totiž pootvorila trinástu komnatu hviezd Národnej hokejovej ligy a budete nepríjemne šokovaní. Podľa nich, ak chcete na párty hokejistu NHL, tak si zadovážte aj tvrdé drogy. „Kokaín bol na večierkoch bežný. Vyskúšalo ho mnoho hráčov. Keď som bol na prvom mejdane a húlila sa tam tráva, šokovalo ma to. V Amerike to je ako piť alkohol. V Colorade dokonca ja povolené,“ rozpovedal sa pre Expressen jeden z kvinteta a dodal: „Je lepší ako alkohol, nie je z neho opica.“

Gladiátori klzísk, ku ktorým vzhliadajú milióny detí, sa pomaly menia na rockové hviezdy. Drahé oblečenie, ešte drahšie auta a zástupy fanúšičiek z nich robia najobletovanejšie osobnosti severoamerického šoubiznisu. Nezáväzný sex na nich teda číha na každom kroku. „Na starom štadióne New Yorku Islanders bola taká malá striedačka, že náhradný brankár sedel takmer v hľadisku. Zapáčilo sa mu jedno dievča, zobral ju do šatne a cez zápas si s ňou užil “rýchlovku“,“ spomenul si bývalý hokejista, ktorý vystríha mladých hokejistov pred lovkyňami hviezd: „Používajte kondóm a nikomu neverte!“

Alkoholové či drogové seansy neprichádzajú u hráčov na rad len po sezóne. Často sa stávalo, že to hokejisti prehnali aj počas vrcholu sezóny. „Bolo to počas bitky o Stanley Cup, išli sme do krvi. Spozorovali sme, že je niečo zlé. Dvaja naši spoluhráči boli totálne mimo. Ani nás nevnímali. Neboli čistí. V deň zápasu nedokázali s nami prehodiť ani slovo.“ Zdá sa, že Národná hokejová liga čelí po týchto priznaniach veľkému škandálu. Možno tieto slová konečne dotlačia vedenie NHL a zástupcov hráčov, aby sa dohodli na pravidelných testoch hráčov na tvrdé drogy.