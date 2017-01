Róbert Pukalovič to povedal na plné ústa: Toto je pravda o slovenskom hokeji!

Zverenci Ernesta Bokroša najprv na úvod šampionátu prehrali s Kanadou 0:5, a skôr ako výsledok išlo do sveta to, že naši mladíci vyslali na bránku súpera len šesť striel, čím vyrovnali negatívny rekord MS. Potom síce zlepšili výkon a zaváhali s neskorším majstrom sveta USA 2:5. Nasledoval spomínaný vydarený duel proti Lotyšom, ktorí však neskôr vypadli. Aj ďalšia prehra prišla na nulu, keď nad sily našich boli bronzoví Rusi (0:2).

Aj napriek jednému víťazstvu mali bokrošovci šancu zažiariť, no to by museli vo štvrťfinále poslať domov Švédsko. No, a to sa im nepodarilo, aj keď chvíľu živili nádej. Na začiatku tretej tretiny stiahli stav súboja na 3:5, lenže potom už tri korunky zapli na vyššie obrátky a duel ukončili ôsmymi kúskami v našej bránke.

Na margo tohto zápasu a tiež aj celého vystúpenia juniorskej reprezentácie na MS si zobral v štúdiu RTVS slovo Róbert Pukalovič, bývalý skvelý obranca, neskôr tréner a funkcionár. „Všetci vieme, že ako nám klesá počet aktívnych hráčov, tak nám klesá aj počet talentov. Je iné, mať počty a je iné mať aj kvalitu,“ znelo z úst Pukaloviča.

Ten sa odhodlal aj k hlbšej analýze, kde môže náš hokej tlačiť topánka. „Nejakých posunovačov pukov sa snažíme udržať pri hokeji. Videli sme markantný rozdiel v korčuľovaní. V tom musíme viac robiť a pridať,“ vyjadril sa Pukalovič.

Po tomto si zobral na paškál aj ďalší problém mládežníckeho hokeja. „Spomínal som, že sa slovenskí hokejisti sa bránia korčuliarskemu drilu a hneď by chceli puky. Na nátlak rodičov a hráčov im tie puky tréneri aj hodia... Najprv je ale potrebné ich viesť v plnej jazde s prehľadom, až potom sa môže hrať hokej. Toto je základný rozdiel, ktorému podliehajú tréneri, len aby boli spokojní hráči s rodičmi,“ dodal.