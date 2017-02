Radivojevič vládne Slovákom v českej extralige: Ako prijal smrť známeho trénera?

Za úspešným ťažením treba hľadať spoľahlivé výkony slovensk ej pätice Lašák, Jánošík, Bližnák, Bartovič a kapitána tímu Branka Radivojeviča. „M áme veľa lídrov a radosť tu pracovať s mladými chlapcami, celý systém je nesmierne prepracovaný. Všetko je na vysokej úrovni, hokej si v Liberci užívam a každého baví, ak jeho tím vyhráva,“ povedal pre PLUS JEDEN Deň po poslednej výhre na ľade Třinca (4:3) odchovanec Dukly Trenčín.

Partia bojovníkov sa na ľade správa v duchu svojej prezývky, skutoční Tigri mieria za ďalšou výzvou. „ Musíme. V poslednej dobe sme od toho trošku odskočili, asi sme si začali myslieť, aký máme hviezdny mančaft. V erím, že hocikto nás dostane v play – off ,tak bude škrípať zubami.“

Radivojevič je na severe Čiech už tretiu sezónu, tamojšie prostredie si obľúbil a darí sa mu aj v osobných štatistikách. S 32 kanadskými bodmi je najproduktívnejším Slovákom v lige. „ Už sa ne tak nepozerám, skôr by som radšej trofeje zbieral. Tréner mi verí a posiela na presilovk y, takže body sa svojím spôsobom aj pochopiteľne očakávajú.“

Práve Pod Ještědem získal minulú sezónu skúsený hokejista prvý klubový titul, obhajoba bude teraz o mnoho náročnejšia. „Chceme ísť postupne, no radosť hrať každý jeden zápas . Liga je veľmi vyrovnaná, prídu k nám Karlové Vary či Pardubice a je to vyrovnané, to prispieva ku kvalite.“

Počas reprezentačnej prestávky stihol aj sledovať výkony reprezentácie a pozrieť hráčov z Dukly Trenčín. „ Rád si pozriem zápasy v televízii ako fanúšik. Tri-štyri roky dozadu som oznámil svoj koniec, sú tam mladší chalani a myslím, že som toto rozhodnutie spravil v správnom čase. Nejak sa na na šu Dukličku všetko valí, ale ja chalanom verím, že play – off spravia.“

Mysliac na smrť trénera a manažéra Jána Kobezdu len s veľkým povzdychol vyslovil. „ Od otca som mal sedem zmeškaných hovorov, tušil som už vtedy niečo zlé. Väčšinou volám ja jemu, potom som zavolal a oznámil mi to. Otec pracuje na štadióne ako sbskár, trénera videl pred tréningom a za hodinu mu volali, že zomrel. V takýchto prípadoch je hokej úplne mimo.“