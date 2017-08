Ramsay musel prekusnúť prvú horkú pilulku: Slováci v odvete na Čechov nestačili!

V štvrtkovom súboji v Žiline otvoril skóre duelu v 18. min Marek Zagrapan, ktorý vo svojom 25. zápase v národnom tíme dosiahol piaty presný zásah. V 31. min vyrovnal na 1:1 útočník Pavel Musil a druhý český gól pridal v 37. min Vojtěch Tomášek. V 62. vzájomnom súboji sa zrodilo 41. víťazstvo českého. Sedem zápasov sa skončilo nerozhodne a slovenské družstvo si pripísalo 14 triumfov. Najbližšie čaká slovenskú hokejovú reprezentácia novembrový turnaj o Nemecký pohár.

Prípravný medzištátny zápas v hokeji - Žilina - štvrtok:

Slovensko - Česko 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Góly: 18. Zagrapan (J. Brejčák) - 31. P. Musil (D. Kaše), 37. Tomášek (Klok, M. Hanzl)

Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc st., Stano - Výleta, J. Tvrdoň (všetci SR), 3763 divákov

Zostavy:

Slovensko: T. Tomek - E. Černák, J. Brejčák, Čerešňák, Gernát, Holenda, O. Kotvan, K. Romančík, Michal Roman - P. Svitana, L. Hudáček, L. Nagy - A. Kudrna, Marek Hovorka, Tybor - Macík, Zagrapan, D. Buc - Paulovič, M. Sukeľ, Koyš

Česko: M. Svoboda - Sklenička, Šulák, Pyrochta, T. Dvořák, Němeček, Klok, Kalina - D. Kaše, P. Musil, Lenc - Indrák, Stach, P. Straka - M. Hanzl, Tomášek, Uher - V. Tomeček, Herman, D. Šťastný

Slováci začali žilinský zápas omnoho aktívnejšie v porovnaní so stredajším súbojom oboch súperov v Třinci. Vypracovali si aj niekoľko šancí, ale gólman M. Svoboda si s nimi poradil. Na opačnej strane previedol viacero istých zákrokov T. Tomek. Strelecky bol aktívny kapitán L. Nagy, ale ani jedna z jeho striel neskončila v bránke. Skóre stretnutia otvoril v 18. min útočník Marek Zagrapan, ktorý pred bránkou súpera šikovne tečoval puk z hokejky J. Brejčáka.

"Bol to veľmi náročný duel, brankár nás opäť veľmi podržal. V oboch dueloch previedli gólmani vynikajúce výkony. Ak má tím podporu v bránke, má šancu uspieť. A my sme tú šancu zásluhou brankárov dostali," povedal tréner Slovákov, Craig Ramsay. "Štvrtkový zápas sme začali dobre, prvá tretina bola výborná. Puk sme mali na hokejkách a kontrolovali, bojovali sme a dali aj gól. Druhú časť sme začali dobre, no potom súper prebral iniciatívu, naši hráči začali hrať individuálne a Česi sa dostávali do prečíslení. V tretej sme sa ubránili dvom presilovkám za sebou, chlapci bojovali a do konca sa bili o vyrovnanie."

Na začiatku druhej dvadsaťminútovky nepochodil vo veľkej šanci Tybor, na opačnej strane T. Tomek zachránil pri príležitosti Indráka. Slováci potom aj so šťastím ustáli tlak súpera, v 26. min v úniku po pravej strane trafil Macík žŕdku. V 31. min mali Česi ďalšiu veľkú príležitosť, no stále si T. Tomek držal čisté konto. Prišiel oň o niekoľko sekúnd neskôr, keď po úspešnom vhadzovaní trafil do horného rohu slovenskej bránky P. Musil. Čechom sa podarilo otočiť v 37. min, keď prihrávku Kloka spoza bránky premenil na gól Tomášek.

V úvode tretej časti Slováci nevyužili početnú výhodu, po ktorej sa v útočnom pásme usadil súper a dlhší čas zvieral tím SR pred T. Tomekom. Dve presilovky potom premárnil aj český výber, v 55. min spálil veľkú šancu aktívny L. Nagy. Skóre sa už nezmenilo ani pri power-play tímu SR.