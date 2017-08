Říha prezradil, prečo Slovan nezískal slovenských reprezentantov: Takáto je pravda!

Slovanu v posledných sezónach vytýkali nielen fanúšikovia, ale aj odborníci, že nemá v kádri dostatok Slovákov a spolieha sa najmä na zahraničných hokejistov. Pred novou sezónou dominujú v zostave hokejisti z Česka, keď postupne prišli útočníci Jan Buchtele, Michal Řepík či navrátilec Lukáš Kašpar. O post brankárskej jednotky sa pobije okrem Jara Janusa najmä Jakub Štěpánek a Marek Mazanec.

Posledný menovaný má skúsenosti aj z NHL a v prípravnom zápase proti Komete Brno (3:2 po samostatných nájazdoch) ukázal, že môže patriť medzi výrazné opory v novom ročníku. Miloš Říha v utorok priznal, že si skladbu kádra pred novou sezónou predstavoval úplne inak.

„My sme už mali mužstvo postavané a boli sme veľmi spokojní, ale zrejme sme boli spokojní až príliš, lebo nám z toho vypadlo dvanásť hráčov, čo je dosť. V istom momente sme nevedeli, či tých hráčov môžeme podpísať, alebo nie a teraz to už len doťahujeme. Keď porovnám vtedajšie plány so súčasnosťou a zarátam do toho aj nového brankára, tak je to tak na 60 percent. O 40 percent malo byť mužstvo kvalitnejšie,“ prezradil novinárom český tréner.

Okrem Čechov do Slovana prišli Fíni Teemu Ramstedt a Taimi Tommi, Američan Nick Ebert a Kanaďan Colby Genoway. Zo slovenských mien sa vrátili Jaroslav Janus a Juraj Mikúš, ktorí „belasý“ dres v KHL už obliekali, jediným nováčikom je Tomáš Hrnka. Říha chcel káder pôvodne zložiť zo slovenských reprezentantov, ale zámer vedenia nevyšiel.

„Prví, koho sme počas leta oslovili, boli Slováci. Chceli sme postaviť silný slovenský tím a pomôcť tak aj národnému mužstvu a hokeju celkovo. Bohužiaľ, potom sme sa dočítali, že tí hráči podpísali zmluvy už niekde inde,“ pokračoval v objasňovaní Miloš Říha, no konkréte mená nešpecifikoval. Neostávalo mu tak nič iné, ako siahnuť po svojich krajanoch.

„Nemyslím si, že sme vybrali zlých hráčov, všetci sú to českí reprezentanti a určite to nie sú slabí hokejisti. Verím, že to všetkým ešte len dokážu. Je to, samozrejme, škoda, pretože sme chceli mať najmä slovenský tím, ale teraz sa už na to nemôžeme pozerať. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme odohrali sezónu dôstojne,“ zakončil tréner Slovana.