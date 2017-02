Ruskú hviezdu NHL zasiahla smrť exmanželky: Ukončí kariéru kvôli synčekom?

Informáciu priniesol kanadský Le Journal de Montreal, podľa ktorého Markov zamieri do ruskej metropoly, kde si vyzdvihne Andreia a Marka. Ide o malých synčekov, ktorých matka Natália Strečková zomrela na rakovinu vaječníkov. Hokejista sa s ňou pred tromi rokmi rozviedol, no udržiaval s ňou kontakt.

„Naposledy som ju videl pred sezónou, a aj keď bola na tom zo zdravotnej stránky zle, bola optimisticky naladená. Verila, že chorobu zdolá,“ priznal 38-ročný obranca, ktorý má vzťah so Soňou Sonečkovou, s ktorou má desaťmesačnú dcérku. „Aj Soňa bola za Natáliou, a keď sme preberali budúcnosť, povedala jej, aby sa nebála, že sa o dvojičky aj mňa postará,“ dodal Andrej.

„Je mi jasné, že dvojičkám nemôže nahradiť mamu, ale verím, že budeme teraz jedna veľká rodina,“ poznamenal hviezdny bek Montrealu, ktorý do Moskvy vyrazí v pondelok. „Som trochu nervózny, že ich privediem do Montrealu, pretože doteraz boli so starou matkou. Sú však ešte malí, tak si to celé neuvedomujú a chcú sa len smiať a baviť. Práve to je to, čo s nimi budem stále robiť,“ sľubuje rodák z Voskresenska.

Markov odohral v NHL takmer tisícku zápasov a všetky za Montreal, kde sa mu po sezóne končí kontrakt, ktorý mu ešte tento rok zaručí 5,75 milióna dolárov. Potom však bude voľným hráčom, čiže je možné, že kariéru vymení za rodinný život...