Růžička sa na staré kolená znova žení: Neuveríte, kde povie áno bývalej striptérke!

Český hokejový tréner Vladimír Růžička (53) pôjde do chomúta. To sa síce vedelo, no najnovšie už je jasné, kedy a kde sa veľkolepá svadba s bývalou striptérkou Maruškou (28) bude konať. Miesto konania hostiny s obradom vzbudzuje kontroverzie rovnako, ako nastávajúca známeho kouča.