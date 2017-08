Šatan ako generálny manažér úraduje: Stačil jeden telefonát a legenda NHL pustila nášho mladíka!

Samotná nominácia a telefonát od Mira Šatana mladého beka prekvapili. „Miro mi zavolal v období, keď sa pripravujem na novú sezónu. Repre sa ale neodmieta a ja som povedal áno. Všetko však musel odobriť Steve Yzerman. Šatan však vybavil všetko aj s ním. Teraz sa teším na novú skúsenosť,“ priznal Černák pre hokej.sk.

V doterajšej kariére si obliekol len tri razy dres olympijského výberu. „Sám som na to zvedavý. Teším sa na spoznanie nového generálneho manažéra i trénera. Zvedavý som na štýl práce Craiga Ramsayho,“ skonštatoval. Za pozitívum považuje aj svoju výmenu z Los Angeles. „Všetko závisí od hlavného kempu a mojich výkonov. Z výmeny do Tampy Bay mám radosť. Budem mať väčšiu šancu presadiť sa,“ povedal.

Pozvánku dostal aj útočník Ladislav Nagy. „Nebolo to o tom naposledy, že by som nechcel reprezentovať, ale necítil som sa na to a nepáčila sa mi ani komunikácia. Teraz som mal výborný rozhovor s Mirom a tak som si povedal, že pôjdem. Verím, že nový tréner vnesie systém do hry a každý hráč bude vedieť, čo má robiť. Pozvánka ma prekvapila, dlhšie som nebol v repre a preto to idem skúsiť. Zatiaľ nerozmýšľam o MS, ani olympiáde,“ dodal Nagy.