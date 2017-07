Šatan po vstupe do novej funkcie: Nie je to o peniazoch, ale toto bolo najťažšie rozhodnutie!

Jeho najbližší cieľ je vytvoriť realizačné tímy mládežníckych reprezentácií a následne nájsť trénera "áčka". Ten by mal byť známy predbežne do konca augusta. Z dlhodobého hľadiska chce zlepšiť vzťahy v hnutí, nastaviť fungujúci systém výchovy mládeže a celkovo zlepšiť stav hokeja v krajine.

K prijatiu ponuky ho priviedli aj rozhovory s bývalými spoluhráčmi z reprezentácie. "Mám pocit, že sa potrebujeme v slovenskom hokeji niekam posunúť. Mňa presvedčili aj bývalí spoluhráči. Možno budete prekvapení, ale v poslednej dobe sa úplne zmenili témy našich rozhovorov. Pred desiatimi rokmi sme sa bavili možno o autách a babách a teraz sa stále rozprávame len o hokeji. Všetci chcú, aby sa tu niečo zmenilo," povedal na piatkovej tlačovej konferencii.

Rozhovory zástupcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) s bývalým vynikajúcim útočníkom prebiehali dlhú dobu, no nebola to otázka peňazí, ani toho, či s vedením nájdu spoločnú reč. Šatan žije s rodinou už dlhodobo v USA, no nevedel si predstaviť, že by takúto funkciu vykonával spoza "veľkej mláky". "Pre mňa to nebolo o financiách. Najťažšie rozhodnutie bolo ohľadom rodiny, jej presun na Slovensko, zmeniť, ako fungovala. Rozhodli sme sa, že teraz budeme žiť na Slovensku, bolo to spojené práve s výkonom tejto funkcie. To bolo najťažšie rozhodnutie pri mojej voľbe," povedal.

Záznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť vo videu: