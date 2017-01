Šatanovi sa dostane veľkého uznania: V Slovane si legendu takto uctia

Ako informoval web Slovana, ceremoniál sa uskutoční v rámci krátkej návštevy Šatana a jeho rodiny na Slovensku. Podobizeň kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002 sa tak pripojí k legendám, ktoré už zástavu pod strechou Zimného štadióna Ondreja Nepelu majú - k Jánovi Staršiemu, Jozefovi Golonkovi, Václavovi Nedomanskému, Vladimírovi Dzurillovi, Milanovi Kuželovi, Mariánovi Šťastnému, Dáriusovi Rusnákovi, Dušanovi Pašekovi, Zdenovi Cígerovi a trénerovi Ladislavovi Horskému. Klubovú Sieň slávy dopĺňa ešte vlajka fenomenálneho krasokorčuliara a olympijského víťaza z roku 1972 Ondreja Nepelu, ktorý bol taktiež členom Slovana Bratislava.

Čítajte viac Slovan potvrdil zlepšujúce sa výkony: Všetko podčiarkol čistým kontom Brusta

Šatan je odchovancom topoľčianskeho hokeja a profikariéru začínal v Dukle Trenčín, dôležitú časť svojej úspešnej klubovej kariéry však spojil so Slovanom. Bývalý útočník sa prvýkrát v "belasom" drese predstavil v sezóne 2003/2004, keď sa v úvode ročníka NHL nevedel dohodnúť s Buffalom na novej zmluve. Trvalejšie sa v Slovane predstavil počas výlukového ročníka 2004/2005, keď pomohol tímu k zisku majstrovského titulu.

Neskôr v Bratislave pôsobil krátko v sezóne 2010/2011, druhý titul so Slovanom vybojoval ako kapitán v poslednom extraligovom ročníku 2011/2012. Šatan za bratislavský klub nastupoval aj počas prvých dvoch sezón v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige, pričom v prvej dokázal s mužstvom postúpiť do play off.

Veľkú stopu zanechal Šatan aj v NHL, v ktorej celkovo odohral 1136 zápasov so ziskom 789 bodov. Vyvrcholením jeho zámorskej kariéry bol zisk Stanleyho pohára s Pittsburghom Penguins na jar 2009. Šatan patril medzi hlavných ťahúňov reprezentácie, je držiteľom všetkých štyroch slovenských medailí z MS, reprezentoval aj na štyroch ZOH.