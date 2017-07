Sestra Sidneyho Crosbyho prehovorila o slávnom bratovi: Týmto všetkých rozosmiala

Aké to je mať brata najslávnejšieho hokejistu na svete? „Keď sa ma na to ľudia pýtajú, tak poviem, že je to normálny brat,“ hovorí Taylor. „Oni ale povedia. Však je taký slávny... A ja odpoviem. To chápem, ale aj tak je to môj brat a je normálny.“

Mladšia Tylor si na podobné otázky zvykla, pretože sa s nim stretávala prakticky celý život. Keď sa Sidney stal draftovou jednotkou, mala len deväť rokov. Odvtedy jeho sláva len stúpala a malá sestrička sa s tým musela vyrovnať.

V mladosti si spolu toho veľa neužili, pretože Crosby odišiel pomerne skoro z domu a dal sa na štúdium. Keď odišiel do školy v Minnesote, mala len šesť a nechápala, prečo musí odísť. „Zostala som sama, bolo mi to divné, prečo nemôže ostať doma,“ povedala.

Ich vtedajšia väzba bola poznamenaná aj tým, že Sidney je takmer o dekádu straší. Onedlho bude mať 30. „Ten rozdiel bol tak veľký, že bol pre mňa skôr otec ako brat. Mal veľmi dobrú dušu.“

Čas však všetko vyriešil a dnes sú si oveľa bližší ako v detstve. „Keby som urobila niečo zlé a nemohla to povedať rodičom, tak môžem ísť za ním. Ako sme zostarli, je to lepšie,“ skonštatovala. Napokon sa vydala tou istou cestou ako jej brat.

Dnes hrá hokej a je z nej brankárka. Dokonca v Minnesote chodila do tej istej školy. Na klubovom webe vtipne napísala. „Môj starší brat Sidney hrá tiež hokej... Odjakživa bol mojím vzorom. Keď človek vidí, čo všetko robil, tak sa niečo nalepí aj na neho,“ dodala.