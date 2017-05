Škola tipovania – ako tipovať/stávkovať?

Určite sa už viacerí z vás pristihli niekedy pri myšlienke, že by si radi na niečo stavili. Buď ste chceli zažiť trochu adrenalínu a umocniť si zážitok zo sledovania športového prenosu, alebo ste len boli jednoducho presvedčení o svojom tipe s tým, že určite „to musí vyjsť“. Ak ste doteraz nenabrali odvahu, či nemali vhodnú príležitosť, tak teraz prišiel správny čas to vyskúšať. A dokonca úplne bez rizika akejkoľvek prehry, či straty.

Čo je kurzové stávkovanie

Kurzové stávky, najmä stávky na šport majú svoje čaro a priaznivcov. Stávkujúci sú si strojcami svojho šťastia. Môžu uplatniť a dokonca finančne zhodnotiť svoje znalosti, informačnú prípravu a intuíciu. Súboj s bookmakermi (tí, ktorí stávky vypisujú) môže byť vzrušujúci. Je potrebné však rešpektovať určité zákonitosti, ktoré umožnia zvýšiť šancu na výhru.

Základné princípy stávkovania

A. Zvoľte si taktiku, resp. stratégiu, ktorá vám najviac vyhovuje

Predtým ako vôbec začnete stávkovať je potrebné si vybrať správnu stratégiu. Je len na vás, ktorú z nich si vyberiete. Dôležité však je, aby ste ju dôsledne dodržiavali, bez ohľadu na to či sa vám aktuálne darí alebo nie. Najčastejšími stávkarskými taktikami sú Flat stávkovanie, Value stávkovanie a Surebets. Flat stávkovanie spočíva v konštantnom stávkovaní za určitú sumu, Value stávkovanie a Surebets sú založené na sledovaní hladiny kurzov vo viacerých stávkových kanceláriách a následnom tipovaní stávkových udalostí s vysokou pravdepodobnosťou výhry. Sú to taktiky určené najmä pre pokročilejších stávkarov.

B. Stávkujte racionálne

Mimoriadne dôležité je to, aby stávkujúci vedel, na čo vlastne tipuje. Mnohí stávkujúci uzatvárajú stávky len podľa kurzov. Táto cesta však väčšinou k úspechu nevedie, aj keď ako prvotné vyskúšanie a „ohmatanie“ stávkovania nie je nepochopiteľná. Veľmi podstatným aspektom sú štatistiky a rôzne zaujímavosti, informácie o danom zápase. Stávku je potrebné dôkladne si rozobrať, prípadne sa nechať inšpirovať inými názormi stávkujúcich. K tomuto slúžia rôzne diskusné fóra či komunity, ktoré rozoberajú kurzové stávky. Ponuka stávkových spoločností je skutočne veľmi pestrá. Obľúbenými sa okrem športových stávok začínajú stávať stávky napríklad na ProGaming (počítačové hry CS:GO, LOL či Dota 2).

C. Niekedy je menej viac

Stávkujúci by sa nemal púšťať do nezmyselných stávok s vidinou rýchleho zárobku. Ako sa hovorí, niekedy je menej viac. Nie je potrebné až príliš riskovať za vyššie vklady. Ku solídnej výhre sa dá dopracovať aj menšími čiastkovými výhrami. Funkcia „predčasná výplata tiketu“ napomáha tomu, aby sa na vašom tikete nevyskytli žiadne červené krížiky, teda neúspešné tipy. Vďaka nej si môžete vyplatiť výhru vopred i keď na vašom tikete zostali aj nejaké neodohrané zápasy. V prípade, že máte pocit, že nejaká zo zostávajúcich stávok by vás mohla pripraviť o zisk, radšej si svoju výhru poistite predčasnou výplatou tiketu. Túto funkciu ponúkajú viaceré stávkové spoločnosti na trhu.

Aké druhy stávok existujú?

Okrem klasických stávok na výhru, prehru, remízu, existujú aj viaceré podhry, ktoré bookmakeri štandardne vypisujú. Pre stávkujúcich, ktorí sa špecializujú na hokej sú zaujímavé stávky na počet gólov, či už v riadnom hracom čase alebo až do rozhodnutia, stávky na prvú tretinu. Medzi veľmi atraktívne stávkové príležitosti nepochybne patria stávky na strelca gólu. Pri futbalových a hokejových zápasoch sa vyskytujú v rámci najprestížnejších líg. V rámci spomínanej stávky nebudú strelci gólov chýbať ani v kurzovej ponuke na blížiace sa MS v hokeji 2017.

Každý stávkujúci, ktorý seriózne uvažuje nad stávkovaním ako nad zdrojom príjmov musí ovládať a najmä uplatňovať Money management. Čo to vlastne je? Jednoducho povedané, správne hospodárenie stávkujúceho so svojimi peniazmi. Stávkujúci musí byť pri stávkovaní opatrný, preto je potrebné rozumné hospodárenie s peniazmi, aby sa náhodou nestalo, že stávkujúci prehrá viac ako si môže dovoliť.

Koľko venovať analýze pred samotným stávkovaním?

V prvom rade si treba starostlivo vybrať užší okruh zápasov, na ktoré si chcete potenciálne staviť. Ďalšia fáza je získavanie rôznych informácií o danom zápase, resp. zápasoch (štatistiky, informácie o zranených hráčoch, aktuálna forma tímu atď.). Samotná analýza by stávkujúcemu nemala zabrať príliš veľa času. Zamerať by sa mal len na podstatné faktory, ktoré môžu mať istý vplyv na želaný výsledok stávkovej udalosti.

