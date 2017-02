Skvelá správa pre fanúšikov hokejovej Tipsport ligy: Ozdoba súťaže sa chce vrátiť!

Presne pred mesiacom dostal skúsený 39-ročný útočník lídra Tipsport Ligy trojmesačný dištanc od Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) za zákrok na Tomáša Hričinu, ktorý sa udial 13. januára na ľade HC Košice. Na základe verdiktu DK SZĽH však môže Handzuš po polovici trestu požiadať o jeho prekvalifikovanie a aj tak plánuje urobiť.

"Prestal som myslieť na koniec kariéry a začal trénovať. Povedal som si, že to ešte skúsim. Požiadam disciplinárku o prekvalifikovanie trestu a ak mi vyhovie, budem bojovať ďalej," cituje denník Šport slová Handzuša, ktorý môže podať žiadosť po 25. februári.

"Vlado (Országh - pozn.) povedal, že ma chce, ale nemôže mi garantovať miesto v zostave. Musím si ho vybojovať, to je úplne prirodzené. Tréneri mi povedali, aby som pokračoval a zostal pri mužstve. Po týchto slovách som začal rozmýšľať pozitívne," dodal Handzuš, ktorý si už tri týždne plní tréningový plán. "S dávkami, ktoré si dávam, som spokojný," dodal.

Handzuš už v 9. minúte súboja s Košicami fauloval Hričinu a za nebezpečný zákrok dostal od rozhodcov trest na 5 minút plus do konca zápasu. Otrasený Hričina zostal ležať na ploche, z ľadu ho odniesli na nosidlách a putoval rovno do nemocnice. Hričina skončil s podvrtnutou krčnou chrbticou a ľahším otrasom mozgu.