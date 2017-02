Slávny český hokejista sa rozvádza: Slová manželky hovoria za všetko!

Kateřina stála po hokejistovom boku počas celej kariéry, ktorú mal rodák z Kladna mimoriadne úspešnú. Hviezdou národného tímu našich západných susedov sa stal hlavne v rokoch 1999 až 2001, kedy sa Česi postarali o hetrik.

Po troch po sebe idúcich MS získali zlaté medaily. A František, inak brat ďalšieho známeho obrancu, Tomáša, bol pri tom. Spoločne s ním aj jeho vtedajšia manželka Katka, s ktorou má dve dcéry, Francesku (12) a Vanessu (9).

Podľa českého denníka Blesk už pár nežije v spoločnej domácnosti niekoľko mesiacov. „Sú to rozumní ľudia a aj s ohľadom na svoje dve krásne dcéry sa celú záležitosť snažia riešiť racionálne a bez veľkých emócií,“ vyjadril sa pre Blesk zdroj tohto denníka.

Po tom, čo Kaberle v roku 2012 ukončil kariéru, dala sa jeho ex na podnikanie a v Prahe si otvorila obchod s oblečením. Vlani sa však začal rozpad manželstva a František, ktorý je aktuálne asistentom trénera v prvoligovom Kladne, má podobne ako jeho bývalá novú partnerku.

„Veľa problémov by sa vyriešilo, keby sa ľudia naučili hovoriť jeden s druhým,“ napísala Kateřina na sociálnu sieť v dobe, kedy to medzi ňou a Františkom začalo škrípať. „Manželstvo s človekom, ktorý nevie komunikovať o svojich pocitoch, nie je vzťahom. Je to obyčajné životné usporiadanie,“ napísala Kateřina v lete.