Slová plné uznania: Český spoluhráč Hossu opísal zdravotné problémy nášho útočníka

Málokto tuší, že Kempný je odchovancom skalického hokeja a cez Brno či pôsobenie v ruskom Omsku sa dostal až do profiligy. „Splnil sa mi sen, mohol som hrať NHL a to je veľký zážitok. Prvý zápas v Chicagu, Winter Classic a ďalšie udalosti, je toho ozaj veľa, na čo budem dlho spomínať,“ opísal svoje pocity z premiérovej sezóny pre český portál aktualne.cz.

Od novej sezóny bude mať pri sebe nového parťáka do obrany, k čiernym jastrabom miery Jan Rutta. „Dobrá správa pre celý český hokej, konkurencia je výborná vec. Som rád, že bude s nami.“

Opačná situácia je pri overenej spolupráci s Mariánom Hossom. Slovenská hokejová ikona s určitosťou vynechá nasledujúci ročník pre kožné problémy a následnú alergiu na hokejový výstroj.

„Vedel som o tom, mal s tým problémy celú sezónu. Bral silné lieky, ktoré to mali utlmiť. Určite však nie ideálne pre život brať dlhodobo niečo podobné. Má už nejaký vek, ale stále je to výborný hráč. Je to obrovská škoda pre Chicago,“ rozrozprával sa Kempný s vizitkou dvoch gólov a šiestich asistencií z minulej sezóny.

Vzápätí v slovách chvály pokračoval. „Marián chodil na množstvo testov a vyšetrení, nikto mu poriadne nevedel poradiť. Nemohlo to byť pre neho nič jednoduché, no on odohral sezónu s noblesou, ako je u neho zvykom.“ Nuž, slovensko-česká légia v Chicagu sa musí zaobísť bez najväčšej hviezdy. Štvorica Kempný, Rutta, Pánik a Jurčo sa bude chcieť ukázať v najlepšom svetle.

