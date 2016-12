Slováci duel o všetko zvládli, no Bokroš bol nekompromisný: Jeho slová hovoria za všetko

Uspokojil ho výsledok i postup do štvrťfinále, nie však predvedená hra. Najvyššie kritéria splnila podľa jeho slov len štvrtá útočná trojica. Práve Filip Lešťan, Miloš Roman a Marek Sloboda sa stali kľúčovými postavami najdôležitejšieho zápasu slovenskej dvadsiatky v končiacom sa roku 2016.

Začiatok duelu "o všetko" nemali Slováci ideálny, no na inkasovaný gól zo 4. minúty odpovedali so šťastím už o niekoľko okamihov neskôr. Rozhodujúce chvíle napokon priniesol záver druhej tretiny a začiatok tretej. Ani tromi gólmi nezlomili slovenskí juniori odpor Lotyšska, to však dokázalo korigovať výsledok na konečných 2:4 už len raz. "Som spokojný s výkonom brankára i obranou, nie však s útokom. Potiahla nás štvrtá formácia Lešťan, Sloboda, Roman. Myslím si, že zvyšné tri útoky by mali viac zabrať v takomto zápase, ale sme radi, že sa aspoň jedna trojica presadila strelecky. Ostatní chlapci to nahradili bojovnosťou," prezradil po stretnutí pre TASR Bokroš.

Okrem kritiky za nepostačujúci výkon niektorých hráčov nebol reprezentačný kouč spokojný ani s disciplínou či ďalšími chybami, ktoré sa vyskytli v hernom prejave jeho zverencov. "Ísť dvakrát do troch v takom ťažkom a náročnom zápase je obrovská chyba z našej strany. Takisto sme mali veľa zakázaných uvoľnení, ani tie si v závere takéhoto stretnutia nemôžeme len tak dovoliť. Spokojnosť vládne s výsledkom aj postupom, nie s predvedenou hrou."

Na margo zhoršenej disciplíny hlavný kormidelník dodal: "Už cez prestávku som hráčov vyzýval, aby si dali pozor na vylúčenia, nech nenaštartujeme súpera kontaktným gólom. Žiaľ, niektorí si to nevypočuli, boli nedisciplinovaní. Vrátime sa k tomu a budem k nim kritický, pretože takto sa majstrovstvá sveta nemôžu hrať, predovšetkým v takom náročnom stretnutí, ako sme absolvovali."

V noci na sobotu sa Slováci presadili len pri rovnovážnom počte hráčov na ľade. K dispozícii mali niekoľko presiloviek, v ich kombinačnom či hernom prevedení im to však neladilo ideálne. "Do defenzívy si všetci splnili, čo mali. Sklamal ma ale útok Sádeckého, predovšetkým v presilovkách. Mali najviac možností, vysoký ice time v týchto situáciách, no nevymysleli nič. Preto sme nasadili aj ostatné päťky do presiloviek," zdôvodnil preskupenie presilovkových formácií Bokroš.

Duel s Lotyšskom niesol rôzne prívlastky. Medzi tie najčastejšie patrili zápas roka, zápas sezóny, zápas pravdy. Pri reálnom pohľade na silu B-skupiny, v ktorej figuruje okrem Slovákov a Lotyšov aj Kanada, USA a Rusko, hlavný tréner vedel, kadiaľ vedie cesta do štvrťfinále. Pobaltského súpera dlhodobo dôkladne sledoval a taktickou prípravou napokon nasmeroval mužstvo za víťazstvom. Najdôležitejšiu rolu pritom hrala správne nastavená hlava.

"Kto nehral takéto zápasy, nedokáže pochopiť, ako pracuje psychika 19-ročného chlapca. Nejde o športový výkon, je to o tom, aby sa hráč v takomto zápase presadil po mentálnej stránke. Aj preto bolo rozhodujúce, že sme rýchlo vyrovnali na 1:1. Prehrávali sme 0:1 a už to bolo cítiť na striedačke. Potom sme sa nakopli, chlapci chytili sebavedomie a začali hrať to, čo mali. Či sú to muži alebo mládež, v každej kategórii sú takéto stretnutia náročné na psychiku," dodal pre TASR Bokroš.