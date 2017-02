Slováci neobhájili triumf na Slovakia Cupe: Proti Švajčiarom sa im nevídaný obrat nepodaril!

Švajčiari sa stali víťazmi podujatia po tom, čo dokázali vyhrať zápasy s Bieloruskom i domácim výberom. Slováci vo finále prehrávali už 0:3, v závere druhej časti skorigovali na 2:3, no gólovou poistkou Švajčiarov bol gól Fazziniho zo 47. minúty na 2:4.

Slovensko - Švajčiarsko 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Góly: 36. Gernát (Cingel), 37. Bakoš (Šedivý), 56. Čerešňák (Šťastný, Lušňák) - 2. Riat (Sutter, Zangger), 9. Sutter (Leone, Senteler), 29. Leone, 47. Fazzini (Hoffmann). Rozhodovali: D. Konc, Baluška – Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3505 divákov.

Slovensko: Janus - Čerešňák, Jánošík, Čajkovský, Gernát, Švarný, Šedivý, Valach - Macík, Slovák, Hrnka - Kudrna, Cingel, L. Hudáček - Skokan, Suja, Bakoš - Buc, Lušňák, Šťastný

Švajčiarsko: Boltshauser (Senn) – Fora, Marti, Heldner, Paschoud, Guerra, Sutter, P. Baltisberger – Jörg, Walser, Schmutz – Zangger, Albrecht, Riat – Fazzini, Hofmann, Ch. Baltisberger – Herren, Senteler, Leone

V bránke slovenského tímu nastúpil Jaroslav Janus a v obrane aj Juraj Valach, naopak v zostave už nefigurovali Dominik Graňák ani Marek Tvrdoň. Dianie v prvej tretine predznamenala už situácia z 2. minúty. Strelu obrancu Suttera tečoval Riat a Janus bol bezmocný - 0:1. Švajčiari sa v nasledujúcich minútach sústredili na bránenie tesného náskoku a slovenský tím mal problémy s vytváraním si šancí. Ani dve presilovky v 5. a 7. minúte nepriniesli väčší tlak domácich. Naopak v 9. minúte využil obranca Sutter dieru v obrane Slovenska a upravil na 0:2.

V 24. minúte sa Buc dostal za obranu hostí, ale z nádejnej situácie vyťažil iba presilovú hru. V nej sa o kontaktný gól pokúšali Hrnka i Slovák, ale bez úspechu. Neustále povzbudzujúci diváci hnali vpred slovenský tím, no ten sa cez takticky hrajúcich Švajčiarov len ťažko presadzoval. V 29. minúte Slováci zazmätkovali v defenzíve a nedôraz brániacich Slovákov využil Leone, ktorý zvýšil už na 3:0 pre hostí. Slovenský tím ožil v závere druhej časti. V 36. minúte sa pred Bolthauserovou bránkou ocitol obranca Gernát a upravil na 1:3. Ožili aj diváci a tí druhýkrát zaburácali už o 66 sekúnd, keď Bakoš zblízka prekonal Bolthausera - 2:3.

Úvod druhej tretiny priniesol hokej plný nasadenia i bojovnosti, avšak s minimom gólových príležitostí. V 47. minúte sa po chybe Kudrnu dostal k puku Fazzini a po krátkom úniku aj s dávkou šťastia prekonal Janusa - 2:4. Slováci nevzdávali boj s pevnou švajčiarskou defenzívou, no tá robila len minimum chýb. V 54. minúte Hudáček uvoľnil obrancu Čajkovského, ale jeho tvrdý pokus z nádejnej pozície minul bránku. V 56. minúte sa slovenský tím dotiahol na rozdiel gólu, keď švajčiarskeho brankára prekvapil pokus Čerešňáka - 3:4. Slovenský tím sa v závere pokúsil o vyrovnanie počas hry so šiestimi hráčmi, no vytúžený štvrtý gól už Slováci nestrelili.