Slováci vrátili Rusom požičané! Po skvelom výkone vstúpili do turnaja víťazne

Domáci tím nastúpi vo finále turnaja v sobotu o 18.00 h proti Švajčiarom, ktorí zvíťazili nad Bieloruskom 4:2. Bielorusi budú súperom ruského mužstva v súboji o 3. miesto od 14.30 h.

Slovensko - OH tím Ruska 6:2 (2:0, 0:0, 4:2)

Góly: 8. L. Hudáček (Cingel, Kudrna), 17. Gernát (Cingel, Čajkovský), 43. Švarný (Graňák, Suja), 43. Macík (Šedivý), 44. Hudáček (Tvrdoň, Slovák), 59. Hrnka (Gernát) - 48. Šenfeld (Vasilevskij, Varfolmejev), 59. Garejev (Manuchov). Rozhodovali: D. Konc, Baluška - Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2284 divákov. Zmeny: 4. Šaryčenkov za Bobkova, 7. Bobkov za Šaryčenka, 53. Šaryčenko za Bobkova

Slovensko: J. Hudáček - Čerešňák, Jánošík, Čajkovský, Gernát, Švarný, Graňák, Šedivý - Tvrdoň, Slovák, Hrnka - Kudrna, L. Hudáček, Cingel - Skokan, Suja, Bakoš - Lušňák, Šťastný, Macík - Buc

Olympijský tím Ruska: Bobkov (4. - 7. Šaryčenkov, od 53. Šaryčenkov) - Manuchov, Rafikov, Korjagin, Naumenkov, Beliakov, Judin, Vasilevskij, Provolnev - Kadejkin, Kraskovskij, Leščenko - Kosov, Kaletnik, Šenfeld - Michejev, Rasskazov, Kazakov - Garejev, Osnovin, Varfolomejev

Slováci nastúpili koncentrovane od úvodných minút a prvá tretina sa odohrávala najmä pred bránkou ruského tímu. Hostia síce zvládli oslabenia v 2. i 7. minúte, no zakrátko už kapitulovali. Libor Hudáček šikovne oklamal dvojicu ruských hráčov a jeho bekhendový pokus prekvapil Bobkova - 1:0. Búrlivá kulisa hnala Slovákov vpred a tí mohli svoj náskok zvýšiť v 13. minúte, no príležitosť Jánošíka sa gólom neskončila.

Mladým Rusom robili problémy najmä rýchle kombinácie slovenského tímu, ktoré sa nezriedka končili nebezpečnou strelou. Najväčšiu šancu Rusov v prvej tretine mal v 19. minúte Leščenko, ale tiesnený brankára Hudáčka neprekvapil.

Ruský tím zvýšil v úvode druhej časti aktivitu, ale Slováci sa nenechali zaskočiť. Súpera nepúšťali do výhodných streleckých pozícií a naďalej sa snažili o ofenzívne nebezpečné akcie. Jednu z nich zakončil Marek Slovák v 25. minúte iba do brankára Bobkova.

Slovenský tím odolal ruskej presilovke v 27. minúte a o tri minúty neskôr si brankár Hudáček vyslúžil potlesk po efektnom zákroku proti strele Osnovina. Tretí gól slovenského výberu mohol v 32. minúte pridať Suja, v nájazde dvoch proti jednému však neprestrelil Bobkova. V podobnej situácii bol krátko nato neúspešný aj Garejev, ktorého príležitosť zmaril Július Hudáček.

Vstup do tretej tretiny vyšiel Slovákom ideálne. Obranca Švarný počas presilovky využil priestor a tvrdou strelou upravil na 3:0. Ubehlo iba 34 sekúnd, keď Macík dokorčuľoval takmer stratený puk a dostal ho cez brankára Bobkova do bránky - 4:0. Ruský tím ešte upozornil, že Slováci mali pred gólom o jedného hráča viac, no Macíkov gól zostal v platnosti. Ani to však nebolo všetko.

Vydarený úsek Cígerových zverencov podčiarkol Libor Hudáček, ktorý o ďalších 45 sekúnd, už v 44. minúte, spomedzi kruhov prestrelil Bobkova - 5:0. Brankár Hudáček prišiel o čisté konto v 48. minúte, keď Šenfeld úspešne tečoval strelu Vasilevského - 5:1. V 57. minúte mohol skompletizovať svoj hetrik Libor Hudáček, no individuálnu akciu nedotiahol do gólového konca. Ruský tím v 59. minúte v presilovke skorigoval na 5:2, keď Garejev zblízka prepasíroval puk do bránky. Konečnú podobu výsledku dal Hrnka, ktorý premenil svoj únik.