Slovák vládne kanadskému bodovaniu vo Francúzsku: Natiera to aj draftovaným Kanaďanom

Ste najproduktívnejším hráčom vo Francúzsku, keď vás naháňajú samí Kanaďania, ktorí si prešli draftom v NHL. Ako to vnímate?

Je to skvelý pocit! Hlavne to však vnímam z toho pohľadu, že bodmi pomáham mužstvu vyhrávať zápasy.

Čím to je, že sa vám tak darí?

Je tam veľa faktorov, ktoré na seba nadväzujú. Určite je to dôvera trénera, vyšší čas strávený na ľade, sebavedomie a hlavne súhra so spoluhráčmi v päťke.

Vo Francúzsku ste druhý rok, no predtým ste hrali za Gap Prečo ste zvolili zmenu?

Rozhodol záujem trénera, a samozrejme aj lepšie finančné podmienky.

A urobili ste dobre...

Odchádzal som z tímu, ktorý hral o špicu tabuľky do mužstva, ktorý bol vlani posledný. Nevedel som, či je to dobý krok, ale teraz to už môžem povedať. Podarilo sa nám niekoľko kôl pred základnou časťou vybojovať si miesto do play off. Rovnako skvele sa darí aj mne, takže super.

Lyon je futbalové mesto, akú tam má tradíciu hokej?

Veru, je to bašta futbalu a hokej je asi na takom štvrtom mieste popularity. Pred ním je určite ragby a basketbal. Čo sa však týka počtom fanúšikov, tak sa nemôžeme stažovať. Veď do hľadiska chodí priemerne 2 700 divákov a vytvoria skvelú atmosféru.

Aké zázemie vie takýto francúzsky klub ponúknuť hráčovi?

Pred touto sezónou to nebolo ideálne, keďže Lyon sa dá brať ako nováčik, no počas ročníka sa veľa vecí pohlo dopredu. Je to aj zásluha trénerov a hráčov, takže sme všetci spokojní. Po sezóna má však prísť na radu rekonštrukcia štadiónu, čo je prípad aj iným miest vo Francúzsku, čo pomôže celkovej úrovni hokeja v tejto krajine.

Porovnáte podmienky vo Francúzsku, s tými slovenskými?

Záleží od konkrétnych podmienok, ale v niečom sú lepšie, v inom zase horšie.

Ako sa vám žije vo Lyone a celkovo vo Francúzsku?

V Lyone sa mi žije dobre, pretože je tam veľa možností, ako tráviť voľný čas. V podstate je to však podobné ako u nás.

Ako sa pasujete s francúzštinou?

Keď som vlani prišiel, nevedel som ani slovo. Už sa na mňa aspoň tie základné slovíčka nalepili a snažím sa v tomto jazyku zdokonalovať, no v šatni sa používa angličtina, keďže tréneri a polovička kabíny sú zo zahraničia.

Neľutujete, že ste sa rozhodli odísť do Francúzska?

Absolútne nie!

Spomínali ste, že sa dá v Lyone robiť veľa vecí. Ako teda trávite voľný čas?

Príliš voľna nemám, pretože sa veľa cestuje. Keď mám trochu času, oddychujem alebo regenerujem, no a keďže mám so sebou aj priateľku, spoznávame Francúzsko a vyrážame na výlety.