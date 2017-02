Play-off je opäť bližšie! Slovan v skvelej atmosfére zvládol extrémne dôležitý duel

Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ 3:2 pp a sn (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 15. Hlinka (Cheechoo), 36. Cheechoo (Taffe, Kundrátek), rozh. nájazd: Jeglič - 54. Kozun (Nakládal), 56. Kozun (Pašnin, Kontiola). Rozhodovali: Vasiljev, Sergejev - Palei, Sivov (všetci Rus.), vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: Brust 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov (vypredané).

Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Sersen, Švarný, Plastino, Luža, Starosta, Bačík - Cheechoo, Taffe, Hlinka – Šťastný, Jeglič, Musatov - Chipchura, Lušňák, Skalický – Petráš, Šiška, Vopelka

Lokomotiv Jaroslavľ: Sudnicin - Nakládal, Osipov, Gavrikov, Ľubuškin, Pašnin, Rafikov, Koledov - Kozun, Kontiola, Talbot - Ilienko, Kraskovskij, Polunin - Galimov, Kartajev, Apalkov - Kadejkin, Loktionov, Lugin - Mosaľov

V úvode odštartoval aktívnejšie Slovan, ktorý dobre forčekoval a vytvoril si niekoľko príležitostí. Brankár hostí si postupne poradil so strelami Sersena, Chipchuru aj Lušňáka. Hostia sa dostali do nebezpečnejších možností až po šiestich minútach. Najväčšiu mali po ďalšej chybe Brusta, ktorý vykorčuľoval za bránku, ale zle rozohral a puk takmer dostal do siete Ilienko.

Brust spolu s obranou však nepríjemnú situáciu zachránili. Následne si brankár domácich poradil so šancou Apalkova. V 10. minúte sa strhla pred bránkou hostí menšia šarvátka a Ľubuškin dostal trest na dve minúty. "Belasí" si počas presilovky vypracovali viacero šancí, ale presadili sa až po nej. V 15. minúte Cheechoo spoza bránky našiel zadovkou pred bránkoviskom Hlinku a ten z prvej poslal puk ku vzdialenejšej žŕdke - 1:0.

V 22. minúte sa po ľavej strane natlačil pred Brusta Ilienko, ale domáci brankár situáciu zvládol. V úvode druhej časti sa na neho zniesla spŕška striel, keď Lokomotiv dostal domácich pod tlak a pár minút ho nepustil z pásma. Vymanili sa z neho až v 29. minúte, keď predviedla dobré striedania prvá formácia.

V 31. minúte však išiel na trestnú lavicu Bačík a Slovan sa musel prvýkrát v zápase brániť presile. Brust si poradil s nebezpečnými strelami Rafikova a po ňom Talbota. Vzápätí išli v krátkom slede na trestnú Jeglič za podrazenie a Talbot za sekanie a hralo sa štyria proti štyrom. "Belasí" sa dostali do prečíslenia, ale Švarný nezužitkoval Šťastného prihrávku. V 36. minúte domáci znova udreli. Taffe prihral zľava napravo Cheechoovi a ten prestrelil Sudnicina - 2:0. Gól padol štyri sekundy pred koncom dohrávanej presilovky Slovana. V 39. minúte mal po akcii Kozuna gól na hokejke Osipov, ale vo vyloženej šanci netrafil.

Domáci mohli definitívne rozhodnúť počas ďalšej presilovky od 46. minúty. Sudnicin si poradil s tvrdou strelou Kundrátka a potom aj s akciou Šťastného, ktorý si pred neho potiahol puk spoza bránky. V 53. minúte si vypracovali väčšiu šancu aj hostia, keď strieľal Polunin, ale ležiaci Brust jeho pokus vyrazil a puk vyhodil do bezpečia jeden z obrancov.

Vzápätí si Lokomotiv zahral presilovku a za 25 sekúnd ju dokázal využiť. Presadil sa Kozun, ktorý vystrelil z ľavého kruhu - 2:1. Ten istý hráč o dve minúty vyrovnal na 2:2, keď ho výborne uvoľnil Pašnin a nájazd zakončil pomedzi Brustove betóny. Po góle vypenil domáci brankár, ktorý sa vrhol na strelca a vyslúžil si osobný trest 10 min.

Do konca duelu ani v predĺžení gól nepadol. V nájazdoch rozhodol o triumfe domácich Jeglič.