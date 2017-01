Slovan aj pred zrakom Šatana stratil dôležité body: S nováčikom z Číny získal len jeden

Slovan Bratislava - Červená hviezda Kchun-lun 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 30. Cheechoo (Taffe, Hlinka) - 52. Marcinko (Bakoš, Järvinen), 65. Mäntylä. Rozhodovali: Vasiliev, Oskirko - Kučava, Novikov, vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov (vypredané).

Slovan Bratislava: Pogge – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Ďaloga, Starosta, Bačík - Cheechoo, Taffe, Hlinka – Vopelka, Jeglič, Nedorost – Chipchura, Surový, Musatov – Lušňák, Šťastný, Skalický

Červená hviezda Kchun-lun: Karhunen – Jalasvaara, Mäntylä, Järvinen, Viklund, Bellemore, Pereťagin – Ponikarovskij, Collins, Rau - Bakoš, Marcinko, Fleury - Enlund, Sallinen, Jašin - Juen, Pereskokov, Aľševskij

Diváci boli od úvodu svedkami rušného hokeja, po prvej tretine bol pomer striel 9:8 v prospech Slovana, ale čistejšie príležitosti si vypracovali hostia. V 6. minúte mal po strele Taffea pred sebou odkrytú bránku dorážajúci Cheechoo, tiesnený však zakončil iba do betónov Karhunena. Na druhej strane sa Pogge vytiahol pri niekoľkých veľkých šanciach, najväčšiu zmaril Pereťaginovi.

Potom dvakrát nebezpečne ohrozil súperovu bránku Surový. V 17. min. hala zaburácala, keď Taffe vo vzduchu sklepol do bránky strelu Kundráteka, no arbitri po porade s videorozhodcom gól neuznali pre zásah so zdvihnutou hokejkou. Záver tretiny patril Poggemu, ktorý lapačkou ukážkovo vychytal Jašina.

V druhom dejstve sa domáci snažili viac tlačiť pred fínskeho brankára. V polovici zápasu dostali možnosť hrať presilovku, v ktorej najprv Kundrátkovu delovku zblokoval Collins, no na Cheechoovu strelu po prihrávke Taffea bol už Karhunen prikrátky - kanadský krídelník výstavne vymietol ľavý horný roh bránky.

Na opačnej strane čínsky zástupca rovnakú príležitosť nevyužil, hoci pred Poggem roztočil nevídaný presilovkový kolotoč, Collinsove pokusy od modrej boli nepresné, alebo ich defenzíva "belasých" zblokovala. Na druhej strane nevyužili sľubné možnosti na zvýšenie náskoku Surový, Kundrátek a ani Taffe.

Slovanisti plní ambícií poistiť si vedenie začali tretiu časť náporom, Nedorost a Skalický však v koncovke stroskotali. Hostia tak stále cítili šancu a hrýzli, najmä šance Collinsa a Fleuryho volali po vyrovnaní. Podarilo sa to až v 52. minúte Marcinkovi, ktorý dorazil do odkrytej siete strelu krajana Bakoša - 1:1.

Hráčom Kchun-lunu dodal gól vietor do plachiet a pred Poggem bolo poriadne horúco. Pri vylúčení Starostu mali rozhodnutie na dosah Jalasvaara a Ponikarovskij, puk do siete nepretlačili. Duel tak dospel do predĺženia. V ňom sa zoči-voči Karhunenovi nepresadil Cheechoo, na druhej strane zlyhali v šanciach Fleury s Bakošom. Tridsaťdva sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol o triumfe hostí v presilovke Mäntylä.