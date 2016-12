Slovan podal skvelý výkon: Pred najslabšou návštevou zdolal favorita KHL!

Na stretnutí sa podľa oficiálneho údaju zúčastnilo 6770 divákov, čo je najnižšia návšteva v základnej časti počas pôsobenia klubu nadnárodnej ligy.

Slovan Bratislava - Salavat Julajev Ufa 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 14. Cheechoo (Taffe, Sersen), 27. Chipchura (Jeglič, Švarný), 46. Cheechoo (Taffe, Plastino), 56. Musatov (Halama) - 47. Hartikainen (Omark). Rozhodovali: Bukin, Ravodin - Lazarev, Otmachov, vylúčení: 5:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 6770 divákov.

Slovan Bratislava: Brust - Kundrátek, Sersen, Švarný, Plastino, Starosta, Ďaloga, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Hlinka - Chipchura, Jeglič, Nedorost - Šťastný, Lušňák, Skalický - Petráš, Halama, Musatov

Salavat Julajev Ufa: Svedberg - Lepistö, Loginov, Kuľaš, Gončarov, Vorobjev, Kornejev, Garejev, Arzamascev - Hartikainen, Grigorenko, Omark - Lazarev, Bodrov, Lisin - Malcev, Makarov, Nesterov - Paršin, Korotkov, Majorov

Úvodných desať minút malo oboznamovací charakter. Slovan mohol výraznejšie ohroziť Svedberga len v presilovke, no nezahral ju ideálne. Hostia sa zamerali na kontry a ku gólu boli najbližšie v 9. minúte. Po efektnej kombinácii v útočnom pásme však Brust vykopol bránku, za čo si vyslúžil menší trest. O minútu a pol si na trestnú prisadol aj Skalický a hostia mali k dispozícii 42-sekundovú výhodu o dvoch hráčov.

Brusta v nej ohrozili tromi razantnými strelami, no bez gólového efektu. V závere tretiny prišlo výborné striedanie elitnej formácie Slovana, Taffe z rohu priťukol puk Cheechoovi a ten zápästím namieril presne - 1:0. V prvom dejstve ešte inkasoval menší trest aj hosťujúci brankár Svedberg, keď na 53 sekúnd daroval Slovanu dvojnásobnú presilovku, no odčinil to stopercentnou úspešnosťou zásahov pri jej podaní. Rozbehnutú tretinu ukončil Hartikainen efektným tečom do žŕdky Brustovej bránky.

Druhá časť priniesla zlepšený herný prejav domácich so zvýšenou streleckou produkciou aj gólovými šancami. Zaslúžila sa o to predovšetkým prvá útočná formácia s tradične výborným Taffeom, ktorý z bojovnosti Hlinku vyťažil niekoľko prienikových prihrávok pre Cheechooa, no gólu sa "belasí" dočkali až v 27. minúte.

Čítajte viac Nechcený brankár trhá štatistiky NHL: Odpisovaný obor zatienil aj megahviezdu

Jeglič našiel spoza bránky Chipchuru a ten poslal s pukom do bránky aj Svedberga - 2:0. Slovan, povzbudený gólovým úspechom, ubránil do sirény ešte dve oslabenia, no tretí gól napriek aktívnejšiemu prejavu nepridal ani po Petrášovej príležitosti pred prázdnou bránkou. Podarilo sa mu to až v 46. minúte, keď sa po efektnej kombinácii presadil druhýkrát Cheechoo. Zdalo sa, že Slovan má zápas pod kontrolou, no šesťdesiat sekúnd po treťom góle inkasoval z hokejky Hartikainena.

Na ľade sa pritvrdilo, Ufa zvýšila tlak na Brusta, ale ďalšieho zníženia sa už nedočkala, hoci v presilovke viackrát zahrozila z bezprostrednej blízkosti. Necelé štyri minúty pred koncom si tak prevzal puk za obranou hostí Musatov a v samostatnom nájazde prekonal Svedberga strelou švihom.