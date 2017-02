Sen o play-off sa rozplynul: Slovan v priamej bitke s konkurentom schytal debakel

"Belasí" odohrajú v základnej časti už len dva duely a nemajú šancu dobehnúť momentálne ôsmy Jokerit Helsinki, ktorý má na konte 88 bodov, čo je o osem viac ako má desiaty Slovan.

Zverenci trénera Miloša Říhu odohrajú do konca základnej časti už len dva zápasy - oba doma s Medveščakom Záhreb, ktorý už taktiež nemôže postúpiť do vyraďovačky. Duely sa uskutočnia 14. a 15. februára, oba od 19.00 h.

Slovan Bratislava - Viťaz Podolsk 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Góly: 11. Lušňák (Skalický) - 4. Kopejkin (Jacenko, Kempe), 23. Jacenko (Švec-Rogovoj), 36. Jacenko (Švec-Rogovoj, Gimajev), 44. Afinogenov (Makejev), 46. Pankov (Švec-Rogovoj), 50. Kempe (Aaltonen, Horák). Rozhodovali: Ansons, Gofman - Palei, Sivov, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov (vypredané).

Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Bačík, Plastino, Švarný, Rosandič, Starosta, Luža - Cheechoo, Taffe, Hlinka – Chipchura, Jeglič, Musatov - Šťastný, Lušňák, Skalický – Petráš, Halama, Vopelka - Pätoprstý

Viťaz Podolsk: Saprykin – Golovkov, Semionov, Katičev, Jeřábek, Lukin, Gimajev, Voronkov – Makejev, Nikulin, Afinogenov – Kopejkin, Aaltonen, Kempe – Vyglazov, Horák, Černov – Pankov, Jacenko, Švec-Rogovoj - Džiošvili

Slovan mal zlý vstup do zápasu a už v 4. minúte inkasoval. Ihneď po vhadzovaní na pravom kruhu vystrelil Jacenko a Kopejkin, ktorý si nakorčuľoval pred bránku, poslal puk za Brustov chrbát - 0:1. "Belasí" mohli vyrovnať už o dve minúty neskôr, no Saprykin zneškodnil jedovatú strelu Starostu a potom betónom aj sťahovačku Šťastného.

Čítajte viac VIDEO Chudobnému aj z hrnca vykypí! Smolný gól môže stáť Slovan play off

Hostia hrali od siedmej minúty presilovku, no tá netrvala ani 60 sekúnd, keďže Kempe podrazil Chipchuru a stav na ľade bol 4 na 4. Pri ňom si vypracovali veľkú šancu domáci, keď Chipchura obkorčuľoval bránku a naservíroval puk Švarnému. Aj s jeho pokusom si poradil Saprykin.

V 11. minúte dostal Viťaz trest za príliš veľa hráčov na ľade a Slovan ho premenil na vyrovnávajúci gól. Skalický načasoval prihrávku na rozbehnutého Lušňáka a ten zoči-voči brankárovi hostí uspel - 1:1. Hráči Podolska si v ďalšom priebehu prvej tretiny zahrali trikrát po sebe v početnej výhode, ale súper sa ubránil.

"Belasí" mali zlý vstup aj do druhého dejstva, keď inkasovali v 23. minúte. Brust vykorčuľoval za bránku, aby zastavil puk, no rozohral priamo na hokejku Šveca-Rogovoja, ten prihral lepšie postavenému Jacenkovi a Podolsk viedol 2:1. Na druhej strane nebezpečne vystrelil Kundrátek, ale Saprykin si poradil.

V 30. minúte predviedli hostia peknú kombinačnú akciu, na ktorej konci bol Nikulin, no Brust jeho pokus zneškodnil. V 33. minúte poslal Semionov tvrdo na ľad Lušňáka, Slovan však v následnej presilovke súpera príliš neohrozil a krátko po nej navyše opäť inkasoval. Druhýkrát v stretnutí sa presadil aktívny Jacenko - 1:3.

Slovan tretiu tretinu vôbec nezvládol a inkasoval ešte ďalšie tri góly. V poradí štvrtý pridal v 44. minúte Afinogenov, ktorý napriahol pri modrej čiare a jeho tvrdý príklep skončil v bránke. O dve minúty neskôr upravil na 5:1 Pankov a o ďalšie štyri pridal počas presilovky šiesty presný zásah do domácej siete Kempe - 1:6. "Belasí" tak po vysokej prehre definitívne prišli o šancu na postup do play off medzinárodnej súťaže.