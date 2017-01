Slovan potvrdil zlepšujúce sa výkony: Všetko podčiarkol čistým kontom Brusta

Slovan Bratislava - Amur Chabarovsk 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Góly: 28. Sersen (Taffe), 29. Ďaloga (Surový, Chipchura). Rozhodovali: Gebei (Maď.), Oskirko - Kučava, Novikov (všetci Rus.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 9205 divákov.

Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Ďaloga, Starosta, Bačík - Cheechoo, Taffe, Hlinka – Vopelka, Jeglič, Nedorost – Chipchura, Surový, Musatov – Lušňák, Šťastný, Skalický

Amur Chabarovsk: Metsola – Aťušov, Malevič, Ľutov, Kolář, Kondratiev, Gorochov, Jelesin – Litovčenko, Byvalcev, Kapustin – Kuusela, Popov, Zohorna - Li, Vjač. Ušenin, Vl. Ušenin - Rudenkov, Krysanov, Barnett

Domáci sa pustili do súpera s vervou, v prvej tretine mali niekoľko pasáží, v ktorých pritlačili hráčov Chabarovska. V koncovke však neboli dostatočne dôrazní. Hneď v prvých sekundách Cheechoo zoči-voči Metsolovi mieril bekhendom nad, v 7. min. sa ten istý hráč predral pred fínskeho brankára, obrana hostí ho zastavila faulom, rozhodcovia však nevylučovali.

Čítajte viac Bokrošove slová po debakli so Švédskom hovoria za všetko: Takýto je stav slovenského hokeja

V 8. min. po Sersenovej strele mal Metsola veľké problémy, puk však zastavil ešte pred bránkovou čiarou. Amur vychádzal z obrany, napádal iba s jedným hráčom, do šancí sa dostával iba ojedinele. Najväčšiu si vytvoril v 13. min. po tom, čo Ďaloga spadol po kolízii s rozhodcom, čím otvoril cestu Rudenkovi, ten sa ale v nájazde vytlačil do uhla a mieril vysoko nad Brustovu bránku.

V druhej tretine tempo ochablo, ale stále mal viac z hry Slovan. V 28. min. sa zaplnené tribúny dočkali. Sersen zakombinoval s Taffeom a obranca s osmičkou na chrbte trafil presne - 1:0. Trvalo iba 88 sekúnd a Metsola kapituloval po druhý raz. Po aktivite Chipchuru zostal brankár Amuru na ľade a odrazený puk poslal do bránky Ďaloga. Gól musel ešte odobriť videorozhodca.

V 32. min. mohol zvýšiť náskok Chipchura, zaváhanie Aťušova ale nepotrestal, v úniku ho vychytal Metsola. Následne v situácii 2 na 1 po prihrávke Chipchuru "premáchol" v stopercentnej pozícii Musatov a ruský krídelník ani pri opakovanom pokuse nepretlačil puk za čiaru. Na druhej strane musel Brust riešiť situáciu, keď na neho korčuľovali dvaja hráči Chabarovska, Li ale blafákom kanadského brankára neprekabátil.

V tretej časti sa už domáci toľko nehrnuli smerom dopredu, v strednom pásme striehli na prípadné chyby súpera a možné kontry. V 51. min sa do jednej dostal Ďaloga, v zakončení však zaváhal. Hostia stále skúšali pohnúť s výsledkom, narážali však na pozornú obranu "belasých". Amur nevyužil v tretej tretine ani dve presilovky, naopak Taffe mohol v 56. min. vo vlastnom oslabení ešte poistiť víťazstvo. V závere to skúsili hostia so šiestimi korčuliarmi, ani power play im však úspech nepriniesla.