Slovan stále dlhuje hráčom peniaze: Novy generálny manažér chlapsky priznal! Nemáme vrece peňazí

Paradoxne pritom Slovan na tlačovej konferencii pred nastávajúcou sezónou koncom júna vyhlásil smelé plány (vzhľadom na to, že nesplnil požiadavku KHL vyrovnať svoje záväzky do konca júna).

„Požiadali sme o odklad dokladov vyrovnania všetkých záväzkov o tri týždne. Som presvedčený, že sme to dovtedy schopní vyriešiť. Čo sa týka hráčov, ide o dve, u niektorých o dve a pol výplaty,“ povedal vtedy Juraj Široký ml. V praxi to však vyzerá tak, že Slovan ani tento termín nesplnil a stále dlhuje hráčom jeden a pol výplaty. Útočníkovi Michelovi Miklíkovi dokonca štyri!

„Nič sa nepohlo. Arbitrážny súd nariadil Slovanu splniť požiadavky do októbra minulého roka, no to sa nestalo. A dodnes mi štyri výplaty chýbajú. Preto som dal podnet na disciplinárku KHL. Uvidíme, ako s tým pohne. Podľa toho sa zariadim. Len nechápem, ako im môžu udeliť licenciu, keď nemajú splnené záväzky. V Slovane si robia, čo chcú. Hráčom, ktorí tam zostali, niečo nasypali, aby im zavreli hubu,“ skonštatoval Michel, ktorý už skôr pre náš denník priznal, že dlžná suma je šesťmiestna.

Slovanu však momentálne hrá do karát aj to, že podľa našich informácií z ruského zdroja, nemá disciplinárka KHL svojho šéfa... No čoskoro by mal byť nový. Pritom samotná KHL zverejnila, že ku dňu 11. 7. 2017 už len Slovan a Vladivostok nesplnili svoje záväzky. Oslovili sme aj nového manažéra Slovana Patrika Zimana.

„Riešime to priebežne a budeme sa snažiť všetky podlžnosti čo najskôr doriešiť. Neprišiel som sem s vrecom peňazí. No v každom prípade som za transparentnosť vecí a za to, aby všetko fungovalo, ako má,“ uzavrel.