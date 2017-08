Slovan vstúpil do sezony KHL nakladačkou: Našľapaný Petrohrad nemal žiadne zľutovanie!

Zverenci trénera Miloša Říhu sa proti veľkému favoritovi ujali vedenia v 17. minúte, keď sa po chybe domácej obrany presadil Marek Viedenský. Úradujúci majstri však v druhej tretine otočili na 3:1 zásluhou Prochorkina, Dacjuka a Kovaľčuka. V tretej časti pridali ďalšie štyri góly Širokov, Kovaľčuk a dva Gusev. Dacjuk zaznamenal gól a tri asistencie.

SKA Petrohrad - HC Slovan Bratislava 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)

Góly: 25. Prochorkin (Širokov), 30. Dacjuk (Zub, Plotnikov), 37. Kovaľčuk (Hersley, Dacjuk), 47. Širokov (Belov, Rvkov), 53. Kovaľčuk (Dacjuk), 58. Gusev (Dacjuk, Hersley), 59. Gusev - 17. Viedenský. Rozhodovali: Lavrentejev, Fatejev - Palei, Ponamarenko, vylúčení: 6:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 10.260 divákov.

SKA Petrohrad: Koskinen – Belov, Rundblad, Hersley, Gavrikov, Zub, Rukavišnikov, Rykov – Kovaľčuk, Dacjuk, Plotnikov – Karpov, Koskiranta, Širokov – Barabanov, Prochorkin, Gusev – Kablukov, Ketov, Kalinin

HC Slovan Bratislava: Mazanec – Taimi, Švarný, Voráček, Ebert, Bačík, Kozák – Kašpar, Viedenský, Řepík – Smoleňák, Genoway, Buchtele – Skalický, Mikúš, Hrnka – Hlinka, Ramstedt, Šťastný

Duel sa podľa očakávania začal náporom domáceho tímu. Mazanec čelil hneď v úvode nebezpečným strelám Gavrikova a Kovaľčuka. Dobre mu pomáhali spoluhráči, ktorí pred ním čistili priestor a darilo sa im vytláčať súperov mimo strelecké pozície. Hostia hrozili najmä z brejkov, jeden rýchly im vyšiel v 11. minúte, keď Smoleňák potiahol puk po pravom krídle, prihral ho medzi kruhy Genowayovi, no Koskinen si s jeho strelou poradil. Následne išiel na trestnú Hrnka, ale "belasí" ubránili aj prvú presilovku súpera. Vzápätí si zahrali skrátenú aj oni, ale taktiež bez výraznejších šancí. Skóre nakoniec otvorili hostia v 17. minúte. Rykov stratil puk vo vlastnom pásme, Viedenský si nakorčuľoval na pravý kruh a trafil presne do protiľahlého horného rohu Koskinenovej bránky - 0:1.

Slovan odštartoval druhé dejstvo v oslabení, domáci to nevyužili, no vypracovali si tlak, ktorý viedol k vyrovnávajúcemu gólu v 25. minúte. Po Širokovovej akcii sa presadil bekhendom Prochorkin. Petrohrad po góle zvýšil tempo a pred Mazancom neustále hrozil. Skóre otočil v 30. minúte, tvrdú strelu Zuba tečoval do siete Dacjuk, ktorého obrana hostí neodtlačila spred bránkoviska - 2:1. V 34. minúte sa dostal do šance Hrnka, no domáci obrancovia mu nenechali dostatok priestoru na presné zakončenie. V 37. minúte bolo už 3:1. Kovaľčuk tvrdou ranou pod žŕdku využil presilovku. Slovan sa mohol krátko na to dostať späť do hry, Kablukov zdvihol vysoko hokejku, na ľade sa objavila krv a rozhodca ukázal štyri minúty. Veľkú šancu mal Smoleňák, no v poslednej chvíli mu Koskinen zobral puk z hokejky.

Slovan si vypracoval tutovku na začiatku tretej tretiny počas dohrávanej presilovky. Viedenský našiel zadovkou pred bránkou Taimiho, ale Koskinen udržal skóre. Vzápätí mieril zblízka tesne vedľa Ebert. Hostia nepremenili ani ďalšie šance a v 47. minúte prišiel trest. Belov vystrelil po ľade od modrej a Širokovovi stačilo nastaviť hokejku, keď ho zle pokryl Taimi - 4:1. Hostia sa ale nevzdávali a snažili sa aspoň upraviť skóre. Pri hre 4 na 4 a následnej skrátenej presilovke si vypracovali niekoľko pološancí, ale bez úspechu. V 53. minúte zakombinovala prvá formácia SKA, Dacjuk nahral na vrchol kruhov Kovaľčukovi, ten tvrdo vystrelil a Mazanec nemal cez cloniaceho Plotnikova šancu zasiahnuť - 5:1. V 55. minúte mohol zmierniť prehru Řepík, ale v nájazde nepremenil bekhendový blafák na gól. Výborne zasiahol vyrážačkou Koskinen. V záverečných minútach dokonal debakel dvomi gólmi Gusev.