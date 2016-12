Slovan zažil proti Ufe samé NAJ, Jeglič však varuje: Tri roky sa opakuje to isté

Veľmi dobrý zápas z pohľadu Slovana, zrejme ste aj vy spokojný s výkonom?

- Určite je to pre nás veľké víťazstvo. Hrať proti tímu ako Ufa je nesmierne náročné, takže sme veľmi spokojní s naším výkonom. Podržal nás niekoľkokrát v bránke Barry Brust a my sme už potom dokázali využiť naše šance. Tešíme sa.

Čo rozhodlo o troch bodoch?

- Myslím, že náš prvý strelený gól a niekoľko výborných zákrokov Barryho, ktorými nás podržal. Potom sa nám podarilo vsietiť druhý gól a dobre sme aj bránili.

Bol to vôbec najlepší výkon Slovana v tejto sezóne?

- Neviem, či najlepší, ale určite jeden z tých lepších. Podľa mňa sa ešte musíme o niečo zlepšiť v defenzíve a strednom pásme a najmä hrať disciplinovane.

Pred druhým gólom ste parádnou zadovkou našli Chipchuru. Tušili ste o ňom alebo to bola skôr náhoda?

- Videl som akurát Venca Nedorosta, ale našťastie tam bol aj Chipchura, ktorý to už doklepol do brány. (úsmev)

Slovan už tradične hrá proti silným tímom výborne a potom v ďalšom zápase to s papierovo slabším mužstvom celé pokazí. V stredu proti Čeľabinsku by už bolo asi načase to konečne prelomiť.

- Deje sa to už tretí rok po sebe, odkedy som tu... neustále sa to opakuje. Navyše Čeľabinsk hrá v tejto sezóne výborne a bude to náročný súper, čiže ako som už spomenul, musíme hrať disciplinovane.

V tretej tretine to v istej fáze vyzeralo, že sa zápas zvrhne a skončí to bitkami. Niektoré zákroky boli skutočne na hrane, dá sa aj toto označiť za zlomový moment, že ste sa nenechali lacno vyprovokovať?

- V podstate to začali oni a nakoniec rozhodcovia vylúčili nášho hráča a aj to si myslím, že nesprávne. Musíme si však na takéto veci dávať pozor, pretože sa dalo čakať, že súper príde s niečím takýmto, keď prehráva a bude sa chcieť vrátiť do zápasu aspoň presilovkou.

Na duel prišlo historicky najmenej divákov v základnej časti, ale výkon Slovana by mohol byť dobrou pozvánkou pred ďalšími stretnutiami?

- Divákov však bolo aj napriek menšiemu počtu počuť a opäť vytvorili výbornú atmosféru. Dúfam však, že na ďalší zápas prídu v hojnejšom počte.