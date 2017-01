Slovanisti po urpotnom boji zdolali Jekaterinburg: V bojoch o play-off vydolovali dôležité body, ale prišli o dôležitého útočníka

HC Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 3:2 po predĺžení (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Góly: 50. Skalický (Lušňák, Rosandič), 60. Chipchura (Taffe), 63. Taffe (Cheechoo) - 2. Golyšev (Simakov, Alexej Vasilevskij), 26. A. Garejev (Alexej Vasilevskij, Čajkovský)

Vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše: 56. Golyšev (Jekaterinburg) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Beľajev, Ščeňov - Gordenko, Tomilov (všetci Rus.), 7624 divákov

Slovan: Brust - Sersen, Marek Ďaloga, Švarný, Plastino, Bačík, Starosta, M. Rosandič - M. Sukeľ, Taffe, Cheechoo - V. Nedorost, Sádecký, Jeglič - Musatov, T. Surový, Chipchura - Skalický, Lušňák, A. Šťastný - od 35. min Halama

Jekaterinburg: Sochackij - Čajkovský, Alexej Vasilevskij, Timašov, Ščitov, Žuravľov, Turbin, Ščemerov, Kivistö - Simakov, Romanov, Golyšev - A. Michnov, Koukal, A. Garejev - Moňa, Torčeňuk, Ivašov - Buchtele, Tičar, Čistov

Slovan v stredajšom súboji veľmi rýchlo prehrával - v úvode druhej minúty Golyšev nahodil puk do bránkoviska domácich a ten sa od korčule obrancu Švarného odrazil za Brusta. V 6. min mali "belasí" šance na vyrovnanie, no Cheechoo ani Taffe neuspeli v mikrosúboji s gólmanom Sochackým. V záverečných sekundách prvej dvadsaťminútovky pred Brustom dobiedzal Ivašov, ale trafil iba do žŕdky.

V úvode druhej tretiny prišla séria vylúčení a Avtomobilist v 26. min v presilovke poslal do dvojgólového vedenia Garejev strelou švihom spomedzi kruhov - 0:2. Možnosť skorigovať v 34. min nevyužil kapitán Sersen strelou z ľavého kruhu.

V polovici tretej časti rozjasal bratislavské tribúny gól Skalického, ktorý tečoval tvrdú strelu Lušňáka z prvého kruhu.

V 56. min hosťujúci Golyšev dostal trest do konca duelu za zákrok na V. Nedorosta, ktorého z ľadovej plochy transportovali na nosidlách a pravdepodobne putoval priamo do nemocnice. Slovan hral presilovku do konca duelu a 37 sekúnd pred sirénou vyrovnal Chipchura.

V predĺžení druhý bod pre Slovan zariadil Taffe po rýchlom prieniku do útočného pásma.