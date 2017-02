Slovanu sa sen o play-off rozplynul, no Říha nesmútil: Toto nám Rusi závidia!

V minulej sezóne zabezpečil skvelý finiš bratislavskému klubu postup do play-off, no v tejto to v závere Slovanu nevyšlo. Sezóna 2016/17 bola poznačená najmä zraneniami, no a ako sme si už pri belasých zvykli, problémami s financiami, keď hráči hrali od začiatku sezóny bez výplat až do chvíle, kedy celý problém praskol vďaka Václavovi Nedorostovi, ktorý na nelichotivú situáciu poukázal exkluzívne v našom denníku.

Miloš Říha po piatkovom zápase priznal, že peniaze zohrali určitú rolu, no ako hlavnú príčinu neúspechu označil zranenia. „Hráči sa na mňa trochu hnevali, že som za nimi nestál pri finančných problémoch tak, ako by si možno želali, ale bolo to skôr o zraneniach. Každý zápas sme hrali v inej zostave a všetko sme museli prerábať nanovo. V mužstve kvôli tomu nebola potrebná pohoda a keď sme jeden zápas vyhrali, ďalší sme prehrali. Všetko sa to postupne nakopilo, hoci si myslím, že záver sme zvládli, skôr vstup do súťaže a prvá polovica základnej časti bola zlá,“ povedal Říha.

Nálada by bola možno úplne iná, ak by slovanisti v základnej časti v dueloch s dvoma najslabšími súpermi celej ligy Novokuzneckom a Dinamom Riga získali v štyroch dueloch viac ako dva body. Slovan totiž nevyhral ani jeden z týchto zápasov a z dvanástich možných bodov mal razom dva, pričom pohľad do tabuľky jasne naznačuje, že v opačnom prípade by mal slovenský klub o desať bodov viac a play-off viac-menej vo vrecku.

Svoje o zbytočných prehrách so slabými tímami vie aj Říha. „Myslím si, že zápasy s Novokuzneckom a podobnými súpermi sme mali jednoznačne vyhrať, ale ja som to už povedal minule. Mali sme množstvo zranení a káder nebol taký široký, navyše záverečný program bol nahustený a komplikovaný. V niektorých momentoch sa nám taktiež šťastie otočilo chrbtom, no nemyslím si, že sezóna bola zlá. Štatisticky sme mali zranených dvadsať kľúčových hráčov – jeden sa vrátil do zostavy a ďalší dvaja z nej vypadli. Niektorým sa nedarilo podľa predstáv, no na to sa nechcem vyhovárať,“ hodnotil český tréner.

Slovan poslednými dvoma stretnutiami s Medveščakom Záhreb zavŕši piaty rok v KHL. Predstaví sa v druhej najlepšej lige na svete aj v novej sezóne? Kvôli pretrvávajúcim finančným problémom ešte nie je nič isté a na rad prichádzajú špekulácie a týždne tvrdých vyjednávaní. „Vedenie chce KHL udržať, pretože sami vidíte, aký je o ňu záujem, a to aj zo strany vás novinárov. Rusi sa na vás neustále pozerajú a obdivujú, koľko vás tu je, pretože keď robíte tlačovku po zápase niekde v Rusku, je na nej jeden novinár a aj to je skôr fanúšik. Záujem je obrovský a oni nám to doslova závidia. Takisto si začali ku koncu oveľa viac vážiť náš tím. Cieľ vedenia je jasný, určite chceme KHL udržať, ale nie za každú cenu,“ dodal Říha.

Medzi hlavné opory v tejto sezóne patrili najmä legionári. V útoku zažiarili Jonathan Cheechoo s Jeffom Taffem či Kylom Chipchurom, ktorý ešte v minulej sezóne brázdil ľady NHL v drese Arizony Coyotes. Zámorskú trojicu vyzdvihol aj samotný tréner.

„Cheechoo, Taffe a Chipchura podávali stabilné výkony, v obrane to bol Sersen či Starosta, ktorý si držal svoju vysoko nastavenú latku. Len ťažko môžem niekoho zhadzovať, že hral zle. Veľmi dobre vieme, aký máme problém s brankármi. Máme výbornú dvojicu, ale opäť nastali momenty, v ktorých nás podržali, ale na druhú stranu, niektoré zápasy nám prehrali,“ stručne zhodnotil spokojnosť so svojimi zverencami český lodivod. Bol by rád, ak by tohtoročný káder dokázal udržať pokope, no na tlačovke prezradil, že napríklad Jonathan Cheechoo už rozmýšľa nad koncom kariéry, ale všetko si ešte premyslí po sezóne pri golfe.