Slovanu začína tiecť do topánok: Belasí musia bodovať ako diví, ak chcú postúpiť

Ide do tuhého! Hokejisti Slovana Bratislava majú pred sebou najdôležitejšie zápasy v sezóne. Do konca základnej časti im zostáva odohrať ešte päť duelov, v ktorých sa rozhodne, či sa prebojujú do play-off KHL. Aktuálne strácajú na ôsmy Jokerit Helsinki štyri body, ten v pondelok prehral s Dinamom Minsk 0:3. No okrem Slovana je v hre aj Soči a Podolsk.