Slovenský hráčsky agent si nedal servítku pred ústa: Zabíjame si vlastných hráčov

Ako je známe, v tohtoročnom drafte sme nepochodili. Slovenského hráča si nevybral ani jeden klub NHL. Podľa Ota Haščáka by sa to však už v tom budúcoročnom drafte mohlo zmeniť a figurovať by v ňom mohli až štyria hráči – Bratislavčania Adam Ružička, Filip Krivošík, Záhorák Marian Studenič a Nitran Samuel Buček. Patria medzi najsledovanejších mladíkov a všetko sú útočníci. Okrem subtilnejšieho Studeniča majú ostatní traja vyše 190 centimetrov.

V budúcnosti by sa mohli pridať k oporám o čosi starším v našej reprezentácii ako sú Tatar, Jurčo, Černák či Jaroš. „Spomedzi slovenských hráčov pripadajúcich do úvahy práve pre Ranegrs, som sa bil najmä o Jaroša, ale napokon ho draftovala Ottawa. Vo švédskej Luley, kde hrá, ho sledujem naďalej a vždy sa dá ešte vytrejdovať pre Rangers,“ hovorí Haščák pre Trend.

Oto verí, že pre klub by mohol byť dobrý aj brankár Adam Húska, ktorého už draftovali. Prízvukuje, že títo hráči však nie sú výsledkom nejakej koncepčnej práce s mládežou. „Keby bola výchova dobrá, každý rok máme draftovaných 10 hráčov ako Fíni či Švédi,“ hovorí.

Problém našej mládeže je však oveľa širší. „Zaostávame aj v trénovanosti. Naši mladíci nie sú takí rýchli a zaostávajú aj pri odovzdávaní pukov. Dnes sa hrá čoraz rýchlejšie. Možno jednoducho, ale ak je to rýchle, tak je to aj účinné,“ dodáva Oto. V neposlednom rade si všimol aj problém nedostatku kvalitných centrov. „Nemáme ich, pretože 20 rokov zabíjame kreativitu hráčov. Medzi 9-ročnými chlapcami nemusia dávať veľa gólov, aby sa vyhralo, ale tvoriť hru,“ zdôrazňuje.

Na mušku si zobral bývalý reprezentant aj našu dvadsiatku. „Dlhoročnú budúcnosť nemá, ale skončiť môže až potom, keď sa prejavia výsledky zlepšenej práce s mládežou a vyprodukujeme viac talentov. Dnes je jedinou možnosťou ako sa udržať v A-kategórii MS.Dnes funguje tak, že Ernest Bokroš dostane hráčov s obrovskými nedostatkami a musí z nich do Vianoc vycepovať takých, aby boli schopní konkurovať súperom. Projekt je tu preto, lebo nevychovávame dostatok mladých hráčov. Ale pozor, tento rok to možno už nezachráni ani 20-ka. Pretože je najslabšia, akú sme mali,“ skonštatoval Haščák.