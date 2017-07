Slovenskí brankári v Česku žiaria: Tréner reprezentácie hovori o probléme!

V rozsiahlom rozhovore pre denník Mladá Fronta Dnes si reprezentačný tréner Česka poťažkal nad množstvom negatívnych javov, ktoré postupne vytlačili našich západných susedov z najlepších pozícii vo svete. „ Najlepšia štvorka odskočila (Kanada, USA, Švédsko, Rusko – pozn. autora). My, Fínsko a Švajčiarsko sa nachádzame v druhom koši. Možno ešte Slováci, keď im prídu všetci z NHL. Špička sa zúžila. Počet hráčov v zámorí klesol, takže oslovujeme stále tých istých,“ nedával si servítku pred ústa rodák z Berouna.

Jandač čelil aj otázkam na úroveň domácej ligy. Podľa výpočtov českých novinárov hrá v tamojšej Tipsport lige až 65 percent cudzincov. Voľný trh podľa trénera českého „nároďáku“ nie je ten najhlavnejší problém. „Osobne s tým nemám problém. Ani NHL cudzincov nijako nelimituje. Keď už, ale tu zoberie cudzinec niekomu chlieb, tak to musí byť za nejakú muziku. To sa často nestáva. Asi by bolo dobré si ošetriť brankársky post, pretože na postoch jednotiek nám figurujú slovenskí gólmani. Rozohrávame tak slovenskej federácii hráčov na kľúčovej pozícii.“

Aj pre slovenských hráčov podľa Jandača česká liga prestupnou stanicou najmä do KHL. Motivácia? Jednoznačne peniaze. „Je nutné si priznať, že cudzinec dnes pozerá po KHL kvôli peniazom, potom po Švajčiarsku či Švédsku.“ Avšak kvalita KHL je v očiach českého odborníka v niektorých momentoch nedostatočná.

FOTO Luxusný život Dominiky Cibulkovej. Takto si žije tenisová hviezda!

FOTO Športovci odhodili zábrany a dresy: Hantuchová je TOP, Zdeno Chára šokoval!

FOTO Našli sme luxusnú rezidenciu Sagana v Monaku: Pozrite, koľko za ňu vysolil!

Vdova po hokejistovi z Demitrovho lietadla smrti: Po piatich rokoch je opäť šťastná

„Ja mám často pochybnosti o KHL – nechcem ju znižovať – ale je tam veľa cestovania a málo tréningu. Keď hrá špička, tak sú to výborné zápasy, ale ten spodok má zápasy o ničom. U hráčov je tam niekedy stagnácia či pokles výkonu. Iní chlapci teraz podpísali zmluvy v NHL, no to ešte neznamená, že si tam zahrajú,” uzavrel Jandač.