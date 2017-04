Slovenskí hokejisti, pozrite sa na TOTO: Pre Čechov vaše výhovorky neplatia!

Z trinástich Slovákov v zámorskej profilige sa (zatiaľ) na šampionáte nepredstaví ani jeden. Jedenásti odmietli, ospravedlnenky sa niesli v približne rovnakom duchu: zranenia alebo končiace sa zmluvy. V druhom prípade teda hráči nechceli riskovať pred ďalšou sezónou. K tomu dvojica Sekera - Cehlárik stále bojuje v play-off NHL, resp. AHL.

Na druhej strane Česi majú v tejto chvíli v kádri na MS šesticu hokejistov z NHL, väčšinu z nich stretli rovnaké problémy ako našich. Obranca Gudas sa dal dokopy po otrase mozgu v expresne krátkom čase, výstupnou prehliadkou prešiel až tretíkrát, len aby šiel hrať za Česko. "Bolo jasné, že po otrase mozgu zo záveru sezóny prehliadkou neprejdem. Doktori hovorili, že nemám šancu, obvyklá pauza v takýchto prípadoch na vyliečenie je dva až tri týždne. Ja som sa spýtal, či by mali problém s tým, keby som sa stihol dať do šampionátu včas dokopy," hovorí zlý muž českého hokeja. Absolvoval až tri výstupné kontroly, kým dopadlo všetko v poriadku.

Obrancom Kempnému a Kindlovi končia zmluvy, no neodradilo ich to. Prvý menovaný je spoluhráčom Slovákov Pánika a Jurča v Chicagu, v NHL hral len prvú sezónu, aj tak - na rozdiel od našich - oblečie najcennejší dres. "Nebolo to ťažké rozhodovanie, odmala mám hlavu nastavenú tak, že reprezentovať je pre mňa česť. Mám chuť hrať, som zdravý, tak prečo by som nešiel?" vysvetľuje pre isport.cz.

Bonusom bol český veterán Plekanec, ktorého Montreal vypadol z play-off už v 1. kole. "Jeho prístup k repre je príkladný. Zbalí sa a príde," hlásil ihneď manažér Čechov Martin Ručinský. Aký rozdiel oproti situácii pod Tatrami...

Česi z NHL, ktorí nastúpia na MS:

Petr Mrázek (brankár) - prisľúbil účasť už počas sezóny

Radko Gudas (obranca) - prekonal otras mozgu, prehliadkou prešiel na tretí raz

Michal Kempný (obranca) - končí mu zmluva, v NHL hrá len prvý rok

Jakub Kindl (obranca) - končí mu zmluva

Jakub Voráček (útočník) - únava? z posledných 368 zápasov základnej časti vynechal len 9

Tomáš Plekanec (útočník) - 34-ročný veterán, ktorému neprekáža ani únava