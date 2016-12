Slovenský hokejista bol po zápase rozčarovaný: Obor Valach uvažuje nad zmenou športu!

Chomutov od roku 2012 ešte nikdy na ľade Třinca nevyhral a nebolo mu to súdené ani včera. Po prehre 1:3 odchádzali piráti s dlhým nosom, no aj poriadne rozčertení. Môže za to oslabenie o dvoch hráčov, keď sa druhého faulu dopustil práve slovenský obranca. "Príde mi to divné, že po zatiahnutí hokejkou sa hráč dokáže ešte otočiť a až potom spadne na ľad," nechápal Valach.

"Asi sa dám na džudo a skúsim sa dostať na olympiádu a kto vie, možno porazím aj Krpálka (český olympijský medailista z Rio de Janeiro, pozn. red.)," skonštatoval pre aktualne.cz Valach, ktorého telesné proporcie by mu na zápasnický šport vyhovovali. Meria totiž 202 centimetrov a váži 103 kilogramov!

Rodák zo Zvolena, s ktorým si pred pár mesiacmi kruto zahral osud, keď prišiel o manželku, ktorá skonala pri pôrode dvojičiek, sa však po prehratom stretnutí na rozhodcov nevyhováral. "Do zápasu sme vstúpili dobre, mali sme aj viac šancí, no nepremenili sme ich. Třinec bol oveľa efektívnejší, čo rozhodlo," dodal Valach.

Víťazný gól oceliarov prišiel práve v tedy, keď trestnú ľavicu okupoval Valach, a tesne pred jeho dosiahnutím sa puk dotkol ochrannej siete, čiže platiť nemal. Rozhodcovia to ale nepostrehli a hralo sa ďalej.