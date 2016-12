Slovenský hokejista hviezdi v slávnej Barcelone: Mýlia si ho s futbalovými esami

Keď sa Garipovi naskytla šanca pôsobiť v Španielsku, neváhal. „Chcel som ísť znovu do zahraničia a vyskúšať niečo nové. Ponuka z Barcelony ma oslovila, veď veľa ľudí tam chodí na dovolenky, a ja tam robím, čo ma baví a som za to aj platený,“ pousmial sa Garip, ktorý v Extralige odohral 348 duelov. Pre každého futbalistu by bolo splnením sna hrať na slávnom Nou Campe v drese FC Barcelona.

„Jasné, že je to futbalová značka a futbalové mesto, ale klub zastrešuje aj iné športy,“ objasnil. „Zimák je v areáli Nou Campu, ale futbalisti tu hrajú len zápasy. Raz som však bol na rehabilitácii a boli tam tuším Mathieu a Rakitič,“ pochválil sa Saliji a pridal aj vtipnú príhodu: „Keďže okrem mňa a ďalšieho Slováka v tíme Marka Nagya sú ostatní spoluhráči amatéri, občas sa stane, že z nich niekto ide radšej na futbal ako na tréning. Tiež je zábavné, že keď platíte v obchodoch kreditkou s logom klubu, tak si všetci myslia, že patríte k futbalistom.“