Slovenský klub si robí zálusk na Jágra: Jardo, tomuto vábeniu neodoláš!

S poriadnou dávkou nadsázky pobavil svojich fanúšikov aj slovenský klub HC Bratislava, čerstvý nováčik prvej hokejovej Budiš ligy (druhá najvyššia súťaž na Slovensku).

Zmluvu ponúkol nestarnúcej ikone českého hokeja cez sociálnu sieť. „Pred novou sezónou sme už avizovali veľa posíl. Najzvučnejšou posilou by bol určite Jaromír Jágr, teraz je bez klubu a naša ponuka by bola lukratívna. Bratislavské párky, vyhradené parkovacie miesto pred štadiónom, a samozrejme nejaké to euro.“ Ak sa táto ponuka dostane až k samotnému Jágrovi, môžeme očakávať jeho rovnako vtipnú reakciu.