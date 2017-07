Slovenský obranca Sekera vybuchol: Na Slovensku sa kradne tak, že je to neúnosné!

Sekera je najlepšie zarábajúcim slovenským hokejistom, zohral dôležitú úlohu na ceste Edmontonu za postupom do play-off. Obranca „olejárov“ vníma, že Slovákov je každým rokom v NHL menej. „Darmo sa baviť o športe v štáte, ktorý sa nevie postarať o obyčajných ľudí. V takom štáte sa šport robí ťažko. Tam sa to všetko začína. Nie je tu životná úroveň, tak potom ťažko môže byť športová. Ide to ruka v ruke. Tí, ktorí rozhodujú, sa majú dobre, ale väčšina ľudí trpí za nich,“ nedal si Sekera servítku pred ústa v rozhovore pre denník SME.

V zámorí je podľa neho úplne iný svet a životná úroveň je niekde inde ako na Slovensku. „O ľudí je postarané, nechýbajú im základne veci a nikto nežije od výplaty k výplate. Nikto nemusí klamať, aby zarobil peniaze, ako je to na Slovensku. Všade na svete sa kradne, ale na Slovensku sa kradne tak, že je to neúnosné,“ dodal Sekera.

Väčšinu roka trávi za morom, keď však príde domov, naskytne sa mu nelichotivý obraz. „Už trinásť rokov chodím každý rok v lete na Slovensko. Za ten čas stále neopravili cestu z Trenčína do Prievidze. A to nehovorím o diaľniciach, ktoré sa tu sľubujú a vyhovárajú sa jeden na druhého. Všade navôkol to problém nie je,“ pokračuje slovenský obranca bez servítky.

Do politiky sa však po skončení kariéry nechystá, 90 percent tam podľa neho ide len preto, aby „hrabali do svojho vrecka a nie aby pomáhali ľuďom.“ Sekera chce pomáhať druhým, nie však politicky. Sleduje aj situáciu, ktorá sa vykryštalizovala v slovenskom hokeji.

Novým generálnym manažérom je Miroslav Šatan, ktorého chcela vidieť v tejto funkcii väčšina osobností nášho hokeja. Pridávajú sa aj ďalšie osobnosti, ktoré vyslovili chuť pomôcť. Sekera však dvíha varovný prst. „Je to super, že chcú pomôcť hokeju. Jedna vec je však pomoc, druhá vec je mať na to peniaze. Môže tam byť hocikto, keď nie sú adekvátne podmienky v školách či na športoviskách. Keď sa nedokáže slovenská vláda postarať o obyčajnych ľudí, ako sa môže postarať o šport? Je dosť ľudí, ktorí chcú pomôcť, ale tiež to nebudú môcť robiť len z lásky k športu,“ dodal Sekera pre SME.