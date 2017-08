Slovenský tréner sa teší na prácu pri reprezentácii: Šatanova ponuka ma potešila

Dobrú trénerskú školu mal ako asistent trénera Rostislava Čadu v bratislavskom Slovane. Po ročnom pôsobení v KHL sa stal šéftrénerom mládeže v klube, kde vyrastal a pôsobí tam dodnes.

Keď Miroslav Šatan zobral funkciu generálneho manažéra našej reprezentácie, dalo sa čakať, že osloví aj Lipianskeho. Nie je žiadnym tajomstvom, že majú k sebe blízko. Čosi prežili spolu práve v Slovane a podobné názory majú aj na hokej. Napokon Šatan vymenoval Lipianskeho za trénera sedemnástky.

„So ,Šarkym‘ sme veľakrát debatovali na hokejové témy. A musím priznať, že ma to potešilo, keď ma Miro oslovil. Najmä preto, že snahou je teraz zmeniť systém a zabudovať nové veci do praxe. Tréneri by sa mali zjednotiť a jasno by malo byť v tom, čo ideme hrať. Konečne by sme sa mohli niekam pohnúť,“ povedal.

Prvý turnaj čaká Lipianskeho, ktorému budú asistovať Andrej Podkonický a Michal Dostál, od 23. augusta v Ostrave. „O chlapcoch prehľad mám, veď vlani som bol ako konzultant šestnástky a roky predtým som strávil na štadiónoch, kde som to všetko sledoval,“ dodal.