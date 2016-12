Slovenský veterán kraľuje jednej z najlepších zámorských líg: Pomýšľa aj nad NHL?

Sivák je hráčom tímu Alaska Aces, kde si okrem hokeja užíva aj tamojšiu prírodu. Čo všetko hokejista, ktorý sa môže popýšiť najrýchlejším gólom v histórii, prezradil v rozhovore pre Pluska.sk?

Čím to je, že sa vám v ECHL tak parádne darí?

- Je to dané tým, že mám po svojom boku šikovných spoluhráčov a hlavne centra. Dôležité je, že vychádzame aj mimo ľadu.

Strieľate góly ako na bežiacom páse, čo u vás nebývalo zvykom. Ste tým zaskočený?

- Hrám ofenzívnejšie, pretože mám výborných spoluhráčov a tým sa to vysvetľuje. V porovnaní s inými sezónami sa to potom odzrkadľuje aj vo vyššom počte gólov. Poviem to tak, v minulosti som mal počet bodov ovplyvnený väčším počtom asistencií, čo malo za dôsledok to, že som hral inak.

Aký je to pocit byť na čele kanadského bodovania tretej najlepšej súťaži v zámorí?

- Na špici je to dosť vyrovnané a každým zápasom sa to môže zmeniť, veď na treťom mieste je aj môj center (Stephen Perfetto, pozn.red.), ktorého som už spomínal.

Ruku na srdce, čakali ste niečo také pred sezónou?

- Veruže nie, priznám sa.

Aké máte ešte ambície v sezóne?

- Cieľ je stále rovnaký, snažím sa dávať dôraz na detaily, to znamená: byť silný na puku, nestrácať zbytočne puky, komunikovať s hráčmi na ľade – hlavne v našom obrannom pásme, potom často strieľať a byť dôrazný v šanciach.

V čom to je, že už aj pred dvomi rokmi sa vám fantasticky darilo práve v tíme Aljašky?

- Je to tým, že cítim dôveru trénera a najmä podporu. No a tú sa mu snažím potom vrátiť a som rád, že sa mi to darí. Nie všade, kde som v ECHL hral, som mal šťastie na dôveru kouča.

Dá sa teda povedať, že hráte uvoľnene?

- Áno, ale je to aj o tom, že toto je už moja sedemnásta sezóna v profesionálnej kariére, takže na nejaký kŕč nie je dôvod.

V čom spočíva tá uvoľnenosť okrem dôvery trénera?

- Je to spojenie všetkého. Tréner, dobrí spoluhráči, dostatok času na ľade, zázemie mimo hokeja, pohoda v rodine s manželkou.

Predvlani ste pôsobili aj vo farmárskej AHL. Hľadíte aj týmto smerom?

- Vôbec sa tým nerozptyľujem, keď to príde, že by som mohol ísť hrať znovu AHL, tak to budem riešiť.

V ECHL ste si urobili meno. Ste známy aj v meste, či inde?

- V meste ma poznajú miestni ľudia, ale to aj mojich spoluhráčov. Ako tím máme totiž množstvo akcií, napríklad pred pár dňami sme boli celý mančaft v nemocnici pozrieť choré deti a takéto akcie podporujeme každý mesiac.

Máte už 34 rokov, ale v zámorí ste päť rokov a v ECHL ste lídrom. Takisto sem-tam nazriete do AHL, čo je len na skok do NHL. Riešite ešte túto kapitolu?

- Nie, vôbec!

Neľutujete teda, že ste odišli zo Slovenska a zakotvili v zámorí?

- Absolútne nie. Nemám to prečo ľutovať.

Čo vám odchod za veľkú mláku dal?

- To, že som zistil, ako sa robí hokej v zámorí, ako sa pracuje s hráčmi mimo ľadu. To som si všetko okúsil ako novinku, najmä keď som bol v tímoch AHL, čiže tesne za NHL.

Máte v pláne sa ešte vôbec vrátiť na Slovensko?

- To už asi nie. Čo sa však týka Európy, to pripadá do úvahy skôr. Uvidím po sezóne.

Pripomína vám niekto v zámorí váš expresne rýchly gól, ktorý ste strelili ako hráč Žiliny v piatej sekunde a bol zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov?

- Keď som prišiel prvý rok do San Francisca a hral za miestnych Bulls, tak na tento môj zásah bolo zopár pripomienok. Teraz to už utíchlo a chcelo by to vymyslieť niečo nové (smiech).

Ako využívate vlastne voľný čas na Aljaške?

- Ak sa dá, idem si zachytať ryby, pretože za mestom je to všetko o nádhernej prírode. V týchto zimných mesiacoch sa toho však príliš veľa stihnúť nedá. Slnko vychádza o štvrť na jedenásť a zapadá o pol štvrtej... Našiel som si však zábavku a venujem sa tropickým rastlinám.

Vysvetlíte to bližšie?

- Ide o to, že som si zasadil pomarančovník, avokádo, jablone a to po tri kusy z každého druhu. Slnko som nahradil LED-lampami a takto si pestujem. To všetko som vypestoval zo semienok.