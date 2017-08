Slovenský talent je späť! Réway ohlásil veľký návrat a do Montrealu poslal veľavravný odkaz!

Rok 2013 bol pre mladého slovenského hokejistu výnimočný. Jeho šikovnosť a nesporný talent si všimli zástupcovia Montrealu Canadiens, ktorí ho draftovali. Očakávania boli veľké. Réwayovi sa mu ich aj darilo napĺňať. V českej lige patril k veľkým hviezdam a bol ozdobou súťaže. Aj napriek svojmu mladému veku. Ukázal však aj svoju odvrátenú tvár, a to temperamentnú povahu. Po nezhodách so zástupcami Sparty Praha sa sťahoval do švajčiarskeho tímu HC Fribourg. Tam prišla pre Martina ďalšia šokujúca správa. Doktori mu diagnostikovali mu vírusovému ochoreniu, ktoré viedlo k zápalu srdcového svalu.

Od hokeja si musel dať prestávku celú sezónu. „Začal som sa pýtať, prečo sa to stalo práve mne. Nikdy som nemal problém so srdcom,“ opisuje smutne svoju situáciu Réway. Po dlhej dobe, počas ktorej podstúpil množstvo rahabilitácii a zjedol kopec ťažkých liekov, sa jeho zdravotný stav zlepšil. Už na jar sa pustil do ľahkého tréningu. „Prvé mesiace boli hrozné. Človek si začne uvedomovať, čo by som vlastne iného robil, keby som nemohol hrať hokej. Nemal by som príliš možností. Kvôli hokeju som ani nedoštudoval," priznal Réway.

Od leta sa bývalý člen našej reprezentácie pripravoval na veľký návrat v Banskej Bystrici. Sekundovali mu legendy ako Zdeno Chára či Marián Gáborík. „Trénujem už dlhšie ako ostatní hráči. Tiež mám ďaleko väčšie manko. Zatiaľ to zvládam dobre. Za pár dní by som mal odlietať do Montrealu, aby som bol čo najlepšie pripravený na kemp. Hlavne som ale šťastný, že už som konečne na ľade,“ hovorí Réway optimisticky.

Kvituje tiež veľkú podporu, ktorú mu organizácia Canadiens poskytovala počas celej doby liečenia. „Mohli sa ma vzdať. Namiesto toho ma celý čas podporovali. Teraz mám šancu im to vrátiť a ukázať, že by som mohol pomôcť. Nehovorím, že budem hrať celú sezónu v NHL. Snáď ale do hlavného tímu na chvíľu nakuknem a trénerov presvedčím,“ povedal šťastne. Druhým dychom dodáva a to veľmi sebavedomo, že ho bude Montreal potrebovať. Aká bude realita sa ukáže v najbližšej dobe. Jedno je isté, Martin je späť. „Mám herné schopnosti, ktoré by sa mohli tímu hodiť,“ dodáva na záver rodák Prahy.