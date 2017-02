Slovná prestrelka v slovenskom hokeji: Lintner vytočil Krajčiho zo Slovana!

Čo sa vlastne stalo? Richard Lintner sa pre portál Šport.sk vyjadril aj ku pôsobeniu Slovana v prestížnej lige. „Slovan by mal prestal hrať v KHL nezmyselné zápasy proti tímom, ktorých fanúšikovia nepoznajú ani hráčov, ba ani ich názvy klubov. Síce sa v Bratislave odohrá krásne hokejové predstavenie, ale to, čo fanúšik na Slovane stráca, je pocit rivality,“ nechal sa počuť Lintner.

„Pre mňa je jediné riešenie, čo najrýchlejší návrat Slovana do Tipsport Ligy,” podotkol Citrón, ako znie Lintnerova prezývka. Zamyslel sa aj nad prípadným účinkovaním B-tímu belasých v našej najvyššej súťaži.

„Slovan B hrať v Tipsport Lige nemôže, pretože by na to nemal. Prvý tím Slovana by podľa môjho názoru ligu nevyhral. Navyše, pokiaľ by ich ‚béčko’ fungovalo len výlučne na úrovni hráčov, ktorí sú na rozmedzí prvého tímu, som presvedčený o tom, že by nemalo dostatočnú kvalitu na to, aby mohlo pomýšľať na prinajhoršom stredné priečky v tabuľke,” opísal Lintner.

Práve tieto slová donútili šéfa bratislavského klubu zareagovať. „Na tému značky, produktu a budúcnosti Slovana sa majú právo a plnú legitimitu vyjadrovať jeho majitelia, akcionári, zamestnanci a niekoľko stotisíc fanúšikov, z ktorých mnohí majú s klubom celoživotný vzťah,“ uverejnila stránka belasých vyjadrenie Maroša Krajčiho.

Generálny manažér, ktorého dni sú už podľa zákulisných informácii, v bratislavskom klube spočítané, pokračoval v osočovaní Richarda Lintnera: „Nerozumiem však, odkiaľ si toto právo vzal Richard Lintner, ktorý s naším klubom nikdy nemal a nemá absolútne nič spoločné, azda okrem pravidelných žiadostí o voľné alebo zľavnené VIP-kové vstupenky, aby si mohol pozrieť vypredané zápasy Slovana v KHL.“