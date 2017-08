Smutné spomienky: Nečakaný odchod slovenskej legendy. Dnes by mal slávny brankár 75 rokov!

Legendárneho brankára Vladimíra Dzurillu prezývali mnohí „Macík“. „To preto, lebo bol vždy pri sebe. Ale zato veľmi pohyblivý a mrštný,“ povedal jeho spoluhráč Jozef Golonka. Bol to práve on s ďalšími hokejistami, ktorí sa pričinili o to, že Vlado prišiel do Slovana.

„Mal vtedy asi 17 rokov, keď sme hrali turnaj v Chomutove a zranil sa nám Jano Jendek. Nemali sme brankára, tak jedna skupina hráčov vrátane mňa bola za to, nech príde chytať Dzurilla. Vyhrali sme, Vlado sa chytil a tak sa začala jeho mimoriadne úspešná kariéra,“ zaspomínal si Golonka. „My sme našli Vlada v Petržalke, kde mydlil pozemný hokej. A keďže v tej dobe sme peniaze nepoznali, jeho prestup do Slovana sa zrealizoval za desať pukov a tri hokejky,“ skonštatoval „Žiletka“.

Vlado bol počas svojej bohatej kariéry svojím spôsobom aj rebel. Ukázalo sa to najmä počas MS v roku 1969 v Štokholme, po okupácii Československa. „Na drese si prelepil aj s niekoľkými ostatnými hráčmi komunistickú hviezdu na protest proti vstupu vojsk. S hráčmi sme sa zase dohodli, že Rusom nepodáme po zápase ruku. Urobil som tak len ja ako kapitán, aby nás hokejová federácia nepotrestala,“ zaspomínal si Jožo.

Išiel by Vladovi dať aj kytičku na hrob do Slávičieho údolia, kde je pochovaný, ale v týchto horúčavách radšej odišiel mimo mesta. „Keď udrelo to teplo, rozhodli sme sa s manželkou, že ideme do Pitelovej, do jej rodičovského domu. Čučím doma a vychádzam len večer, pretože po operácii srdca mám pred tými horúčavami rešpekt. Ale na Macíka si určite spomeniem,“ dodal Golonka.

Po ukončení hráčskej kariéry pôsobil ako tréner v Slovane a nemeckom klube Düsseldorf EG. Dzurilla zomrel na zlyhanie srdca 27. júla 1995 v nemeckom Düsseldorfe vo veku 53 rokov. V roku 1998 ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej federácie ľadového hokeja, 30. novembra 2002 aj do Siene slávy slovenského hokeja. Na prelome tisícročí ho vyhlásili za víťaza ankety Slovenský hokejista 20. storočia a v ankete Slovenský športovec 20. storočia obsadil tretie miesto. V roku 2007 mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil in memoriam Pribinov kríž I. triedy - za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.